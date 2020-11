Centro di ricerca russo Vector sta lavorando ad altri tre vaccini COVID-19 oltre a EpiVacCorona

Il centro di ricerca russo Vector sta sviluppando tre vaccini contro il coronavirus oltre a quello che è stato già registrato, sono in diverse fasi di sperimentazione, ha detto mercoledì il Servizio per i diritti dei consumatori russo, Rospotrebnadzor.

"Prendendo in considerazione i risultati ottenuti attraverso gli esperimenti, abbiamo scelto quattro vaccini per la prevenzione del COVID-19 che riteniamo promettenti. Sono attualmente in diverse fasi di sperimentazione. Esiste un vaccino peptidico, un vaccino ricombinante basato sul virus della stomatite vescicolare, un vaccino ricombinante basato sul virus dell'influenza A e un vaccino ricombinante basato sul virus del morbillo", ha detto Rospotrebnadzor in un comunicato.

Il 13 ottobre, il vaccino peptidico EpiVacCorona, sviluppato da Vector, è stato il secondo vaccino registrato in Russia contro COVID-19.

L'11 agosto, il paese ha registrato il primo vaccino COVID-19 al mondo, Sputnik V, sviluppato dall'Istituto di ricerca Gamaleya con il sostegno del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).