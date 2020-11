Francia, scontri tra polizia e manifestanti a Parigi - Video

Ieri alla fine della manifestazione organizzata presso l'Assemblea nazionale (camera bassa del parlamento) della Francia, sono avvenuto scontri tra le forze di polizia e i manifestanti. Tra i manifestanti c'erano rappresentanti del movimento dei gilet gialli, attivisti di organizzazioni di sinistra e studenti.

Secondo quanto riferito, alcuni agenti di polizia sono stati aggrediti e insultati dalla folla e si sono rifugiati in un edificio. Le immagini dei fatti sono state pubblicate sui social network.

Le forze dell'ordine stavano disperdendo la folla aggressiva quando sono state costrette a rifugiarsi nell'atrio di un edificio.

🔴 Des manifestants ont récupéré un tuyau d'arrosage pour éteindre le feu proche d'un immeuble. D'autres ont alerté les habitants. #PPLSécuritéGlobale pic.twitter.com/BQmZXFjslt — actu Paris (@actufrparis) November 17, 2020

🔴 Charge d'un groupe isolé de gendarmes pour libérer le chemin aux pompiers. Les gendarmes sont pris au piège dans l'entrée d'un immeuble, attaqué par plusieurs manifestants. Grenades. #PPLSécuritéGlobale #paris pic.twitter.com/46qeVVz12K — actu Paris (@actufrparis) November 17, 2020

Gli agenti sono stati insultati e attaccati con petardi, in risposta i poliziotti hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per rispondere agli aggressori.

🔴 Les gendarmes assiégés n'ont pas quitté l'entrée d'immeuble. Ils sont insultés et recoivent un gros pétard, réplique à la lacrymo. Un cordon de police présent n'intervient pas. #PPLSécuritéGlobale #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/I7FVKVmTgh — actu Paris (@actufrparis) November 17, 2020

Il loro obiettivo era disperdere i manifestanti, tra i quali c'erano molti giovani coinvolti in atti di vandalismo, ha riferito il canale.

La polizia ha arrestato diverse persone e il danno è in fase di valutazione. I manifestanti hanno lasciato l'area dell'Assemblea nazionale verso le 21.00-21.30, dopodiché la situazione si è calmata.

Il motivo delle proteste

I manifestanti si oppongono all'articolo 24 del disegno di legge sulla "sicurezza globale", che, a loro avviso, violerebbe la libertà di espressione. Si prevede una multa o la reclusione per un periodo di un anno per diffondere "un'immagine del viso o altre parti che contribuiranno all'identificazione di" un poliziotto o gendarme durante un'operazione. Temono che la legge impedirà a giornalisti e cittadini di filmare la polizia schierata per contenere i raduni. La votazione finale sul disegno di legge è prevista per il 24 novembre.