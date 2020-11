Thailandia: proteste di Bangkok mentre il Parlamento vota emendamenti alla costituzione

Sputnik è in diretta da Bangkok mentre i manifestanti si riuniscono nella capitale thailandese per il secondo giorno mentre il parlamento vota degli emendamenti alla costituzione del paese.

La proposta di legge intende modificare i capitoli della legge fondamentale relativi alla monarchia e alla sovranità.

La Thailandia è stata investita dalle proteste quest'anno, con manifestanti che chiedono che i poteri del re siano limitati e che esortano il primo ministro Prayut Chan-o-cha, salito al potere dopo un colpo di stato nel 2014, a dimettersi.

In precedenza il governo ha approvato un decreto di emergenza in seguito alle crescenti proteste antigovernative scoppiate nella capitale Bangkok e in tutto il Paese.

Nel proprio annuncio il governo ha reso noto che recentemente è stata incitata l'organizzazione di "assemblee pubbliche illegali", arrivando al confronto diretto con le forze dell'ordine, fatto che ha costretto le autorità a prendere dei provvedimenti decisi per ristabilire la legge e l'ordine nel paese.​

Nel corso della giornata di mercoledì un gran numero di persone si sono presentate vicino agli uffici del primo ministro Prayuth Chan-ocha, chiedendone le dimissioni, e invocando a gran voce delle riforme politiche, tra cui una nuova costituzione e una limitazione dei poteri del monarca.