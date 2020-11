Mosca scettica sull'annuncio ritirata truppe USA dall'Afghanistan

C'è troppo clamore nelle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla ritirata delle forze dall'Afghanistan, mentre è improbabile che ciò cambi in modo significativo la situazione sul campo, ha detto mercoledì Zamir Kabulov, rappresentante presidenziale speciale della Russia per l'Afghanistan.

"Questo è presentato in modo sbilanciato... Trump sta davvero per ritirare le truppe, ma non tutte nonostante le sue precedenti dichiarazioni, 2.500 militari saranno lasciati sul posto e, diciamo, le persone interessate a Kabul conservano la speranza che Joe Biden sarà in grado di annullare tutto dopo aver assunto l'incarico", ha detto Kabulov, sottolineando che questo è "molto rumore per nulla".

Allo stesso tempo, Kabulov è scettico riguardo alle affermazioni della NATO secondo cui le azioni statunitensi minano la situazione della sicurezza in Afghanistan.

"Si dovrebbe chiedere a (segretario generale della NATO Jens) Stoltenberg se la presenza della NATO ha comunque migliorato la situazione? Tutto questo è accaduto in loro presenza, quindi farebbero meglio a spostare i riflettori su se stessi", ha aggiunto Kabulov.

La campagna di Trump contro le guerre infinite

È stata una delle promesse chiave di Trump nella sua campagna per porre fine alle "guerre infinite" americane in paesi stranieri, poiché ha promesso di ridurre il numero delle forze militari statunitensi in Iraq e Afghanistan.

A ottobre, Trump ha twittato che tutte le truppe statunitensi sarebbero dovute essere a casa entro Natale, con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Robert O'Brien che in seguito ha affermato che migliaia di militari americani erano "sulla strada" per, al contrario, rimanere lì.

Circa 4.500 militari americani sono di stanza in Afghanistan.

Dopo che Washington ha raggiunto un accordo con i talebani* a febbraio, Trump ha iniziato a ritirare le truppe dal paese, con una ulteriore riduzione del contingente in coincidenza con i colloqui di pace di settembre tra i talebani e il governo afghano in Qatar.

* banditi in Russia