Israele afferma di aver colpito "forza Quds iraniana e obiettivi delle forze armate siriane"

Mercoledì le forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver colpito "obiettivi iraniani Quds e delle forze armate siriane" in Siria, dicendo che l'attacco era una risposta all'Iran e alla Siria che in precedenza avevano piazzato "ordigni esplosivi improvvisati dalla Linea Alfa per colpire le truppe israeliane".

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.



What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.



We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

"L'attacco ha danneggiato dei magazzini, quartier generali e complessi militari, così come batterie di missili terra-aria", ha detto l'IDF. "L'inaugurazione dell'area cargo ieri è un'ulteriore prova della presenza di lungo tempo dell'Iran in Siria. L'IDF considera il regime siriano responsabile di qualsiasi azione intrapresa sul suo territorio e continuerà ad agire come necessario per sradicare l'establishment iraniano in Siria, che rappresenta un rischio per la stabilità della sicurezza nella regione".

Prima della dichiarazione dell'IDF, SANA ha riferito all'inizio di mercoledì che si potevano sentire esplosioni nel cielo sopra Damasco. In un rapporto di follow-up, SANA ha detto, citando una fonte militare siriana, che tre soldati sono stati uccisi e uno ferito a seguito dell'attacco.

"L'aggressione ha provocato la morte di tre soldati, il ferimento di un soldato e alcune perdite materiali", ha detto a SANA una fonte militare siriana senza nome.

Secondo SANA, sarebbero stati lanciati razzi dalla regione meridionale delle "alture del Golan siriano occupate".

Questa non è la prima volta che l'IDF conduce attacchi aerei, prendendo di mira quelli che descrive come obiettivi militari sostenuti dall'Iran in Siria e attaccando le strutture dell'esercito siriano. All'inizio dell'autunno, le forze armate israeliane hanno confermato di aver colpito obiettivi militari siriani il 21 settembre.

Ad agosto, le difese aeree siriane hanno intercettato diversi razzi israeliani, secondo SANA. L'attacco riportato ha ucciso due soldati siriani e ne ha feriti altri sette, ha osservato SANA.