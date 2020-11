USA: segretario Difesa a interim annuncia piani di tagli delle truppe in Afghanistan e Iraq

Il segretario alla Difesa a interim, Christopher Miller, ha annunciato martedì che il presidente Trump ridurrà il numero di truppe americane in Iraq e Afghanistan a 2.500 per paese entro il 15 gennaio 2021.

"Entro il 15 gennaio 2021, le nostre forze in Afghanistan saranno di 2.500 soldati. Anche le nostre forze in Iraq saranno di 2.500 entro lo stesso giorno", ha detto Miller ai giornalisti durante un briefing del Dipartimento della Difesa.

La decisione è in linea con l'intenzione di Trump di finire "guerre senza fine", poiché Miller ha detto che sono state annunciate delle azioni per "portare le guerre in Afghanistan e Iraq a una conclusione responsabile e di successo e per portare a casa i nostri coraggiosi membri del servizio".

"Questo è coerente con i nostri piani e obiettivi strategici stabiliti, supportati dal popolo americano, e non equivale a un cambiamento nella politica o negli obiettivi degli Stati Uniti", ha sottolineato Miller.

Le reazioni all'annuncio di riduzione delle truppe

Poco dopo l'annuncio della decisione, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien ha detto che Trump spera di portare a casa tutte le truppe statunitensi dall'Iraq e dall'Afghanistan "in sicurezza e nella loro interezza" entro maggio.

Il leader della maggioranza del Senato repubblicano, Mitch McConnel, ha reagito all'annuncio pochi istanti dopo, mettendo in guardia contro qualsiasi cambiamento importante nella politica estera o di difesa degli Stati Uniti, incluso il ritiro delle truppe, nei prossimi mesi.

"È estremamente importante qui nei prossimi due mesi non avere cambiamenti sconvolgenti per quanto riguarda la difesa o per la politica", ha detto McConnell.

Lunedì sono emersi i primi rapporti sull'ordine di ridurre le truppe in Afghanistan e Iraq, nonostante gli avvertimenti dell'allora segretario alla Difesa Esper contro una rapida riduzione delle forze statunitensi.

Esper è stato sostituito dal direttore del Centro nazionale antiterrorismo Christopher Miller da Trump all'inizio di questo mese.

Trump e la fine alle "guerre infinite"

È stata una delle promesse chiave di Trump nella sua campagna per porre fine alle "guerre infinite" americane in paesi stranieri, poiché ha promesso di ridurre il numero delle forze militari statunitensi in Iraq e Afghanistan.

A ottobre, Trump ha twittato che tutte le truppe statunitensi sarebbero dovute rientrare a casa entro Natale, con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Robert O'Brien che in seguito ha affermato che migliaia di militari americani erano "sulla strada" per, al contrario, per rimanere lì.

In Iraq, si stima ci siano 3.000 soldati statunitensi e circa 4.500 forze militari americane sono di stanza in Afghanistan.

Dopo che Washington ha raggiunto un accordo con i talebani* a febbraio, Trump ha iniziato a ritirare le truppe dal paese, con un ulteriore ritiro in coincidenza con i colloqui di pace di settembre tra i talebani e il governo afghano in Qatar.

*banditi in Russia