Arrestato in Spagna un santone pakistano che curava pazienti britannici in una fattoria

La Guardia Civil spagnola ha arrestato a Valencia un uomo originario del Pakistan che prestava assistenza medica ai pazienti, non avendo i documenti necessari per esercitare il mestiere, riportano le forze dell'ordine.

La maggior parte degli utenti dei servizi proposti dal medico impostore erano britannici che arrivavano in Spagna appositamente per ricevere il trattamento. I costi dei suoi servizi variavano dalle 10.000 alle 20.000 sterline.

Il pakistano di 52 anni non era registrato come medico nel Paese. Prestava i suoi servizi nella casa di una fattoria nel comune Picassent, comunità autonoma Valenciana, che non era inserita in nessun registro dei centri sanitari.

Riceveva pazienti con vari malori: dai dolori alle articolazioni e problemi cardiaci fino al cancro, tra le procedure eseguite c'era la trasfusione di sangue.

Durante la perquisizione sono stati trovati numerosi documenti, tra cui ricette, diversi additivi alimentari proibiti in Spagna, strumenti medici, 50 lingotti d'argento del valore di oltre 33mila euro e 89 lingotti d'oro del valore di 418mila euro, oltre a contanti e gioielli.

Più di una dozzina di persone lavoravano nella fattoria dove si trovava la "clinica": vivevano in condizioni malsane, la giornata lavorativa era di 10-12 ore senza giorni liberi. Tutto questo per uno stipendio di 750 euro al mese, di cui dovevano pagare 200 euro per l'alloggio. Per i lavoratori vigeva anche il divieto di lasciare la fattoria.

Il pakistano vendeva i prodotti coltivati all'estero, conservati in condizioni igieniche precarie, mediante il suo sito web.

Il detenuto risulta essere indagato per attività professionale illegale, frode, riciclaggio di denaro e crimini contro i diritti dei lavoratori e la salute pubblica.

