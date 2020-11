Elezioni USA, in Georgia rinvenute 2.600 schede non contate: Trump riduce lo scarto da Biden

Durante il riconteggio delle schede nella Floyd County, nello stato americano della Georgia, sono stati identificati 2.600 voti che non erano originariamente state inserite nel computo elettorale.

A riportarlo è il New York Times, specificando che a determinare l'errore sarebbe stato il mancato caricamento dei voti da una memory card nella macchina per il conteggio dei voti.

Nelle schede ritrovate 865 voti sono stati attribuiti al candidato democratico Joe Biden mentre 1.643 sono andati al presidente in carica Donald Trump, che ha così ridotto a circa 13.200 i voti di distacco dall'avversario in questo stato chiave.

Secondo i dati forniti in precedenza, l'ex vice di Barack Obama aveva un vantaggio pari a circa 14.000 voti in Georgia, dove il tycoon ha denunciato brogli elettorali.

A tal proposito, l'attuale inquilino della Casa Bianca ieri ha rivendicato ancora una volta la propria vittoria nelle elezioni presidenziali, annunciando la propria intenzione di voler intentare una serie di cause legali al fine di far valere le proprie ragioni.

​Le elezioni negli USA

Le elezioni presidenziali americane hanno avuto luogo lo scorso 3 novembre, ma il risultato è ancora in bilico in quanto l'attuale presidente americano Donald Trump ha denunciato brogli in vari stati chiave tra cui la Pennsylvania e la Georgia.

Due giorni fa le emittenti americane hanno riportato che Joe Biden si sarebbe assicurato anche quest'ultimo stato, dopo che nella giornata precedente era stato dato vincente anche in Pennsylvania.

Qualora tali risultati fossero confermati, il candidato democratico avrebbe la vittoria in tasca con 306 grandi elettori contro i 232 di Trump.