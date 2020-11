Elezioni USA, Trump denuncia attacchi alla Costituzione e rivendica: "Ho vinto io"

Dopo l'ammissione di ieri, con Donald Trump che era sembrato concedere la vittoria di Biden, pur incalzando sui presunti brogli elettorali, il presidente americano ha fatto marcia indietro, tornando a rivendicare il proprio successo nelle elezioni statunitensi.

Il tycoon si è così scatenato con una serie di post su Twitter, in cui ha innanzitutto denunciato le violazioni e gli attacchi alla Costituzione americana nel corso delle presidenziali di inizio novembre.

"Perché i media delle fake news continuano a considerare che Joe Biden diventerà presidente, senza neanche darci la possibilità di mostrare, cosa che siamo pronti a fare, in che maniera sia stata scossa e violata la nostra grande Costituzione durante le elezioni 2020", è stato l'attacco di Trump.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Per il presidente, quello avvenuto il 3 novembre, è stato un attacco alla Costituzione come mai se ne erano visti in precedenza:

"La Costituzione è stata attaccata come forse mai prima! Dal grande numero di osservatori buttati fuori in molti stati dalle stanze dove si stavano contando i voti, ai milioni di schede alterate dai democratici, solo per i democratici, all'uso del voto a seggi chiusi, all'uso di un sistema elettorale da sinistra radicale, che non è stato ammesso in Texas e in molti altri stati perché considerato non buono o sicuro, i responsabili per la salvaguardia della nostra Costituzione non possono permettere questo falso risultato delle elezioni per posta del 2020. Il mondo sta guardando!", ha concluso Trump

....perhaps like never before! From large numbers of Poll Watchers that were thrown out of vote counting rooms in many of our States, to millions of ballots that have been altered by Democrats, only for Democrats, to voting after the Election was over, to using Radical Left — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

....owned Dominion Voting Systems, turned down by Texas and many others because it was not good or secure, those responsible for the safeguarding of our Constitution cannot allow the Fake results of the 2020 Mail-In Election to stand. The World is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

​Dopo alcune ore è quindi arrivata una nuova rivendicazione di vittoria da parte dell'attuale numero uno della Casa Bianca, che già nei giorni precedenti aveva annunciato nuove cause legali per far luce sui presunti brogli.

"Ho vinto io le elezioni", ha scritto a caratteri cubitali Trump in un post pubblicato nella tarda serata americana.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

​Le elezioni negli USA

Le elezioni presidenziali americane hanno avuto luogo lo scorso 3 novembre, ma il risultato è ancora in bilico in quanto l'attuale presidente americano Donald Trump ha denunciato brogli in vari stati chiave tra cui la Pennsylvania e la Georgia.

Due giorni fa le emittenti americane hanno riportato che Joe Biden si sarebbe assicurato anche quest'ultimo stato, dopo che nella giornata precedente era stato dato vincente anche in Pennsylvania.

Qualora tali risultati fossero confermati, il candidato democratico avrebbe la vittoria in tasca con 306 grandi elettori contro i 232 di Trump.