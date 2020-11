Romania, 10 morti nell'incendio di un ospedale per malati COVID-19

Almeno dieci persone sono decedute e sette hanno riportato ferite gravi nell'incendio avvenuto in un ospedale in Romania dove ricevono assistenza medica i pazienti malati COVID-19.

Come riferito dall'agenzia Associated Press, che cita la portavoce dell'ispettorato per le situazioni di emergenza locale Irina Popa, l'incendio è avvenuto in un ospedale della città di Piatra Neamt.

Le fiamme si sono estese attraverso l'unità di terapia intensiva dove vengono trattati i pazienti con il coronavirus.

Popa ha affermato che tutti i morti ed i feriti, ad eccezione di una persona, erano pazienti.

Il ministro della Sanità rumeno Nelu Tataru ha dichiarato che probabilmente l'incendio è stato provocato da un cortocircuito.

Oggi in Romania sono stati registrati 9.460 nuovi casi di contagio da COVID-19, portando il totale dei casi a 353.185 unità. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono decedute 8.813 persone. In Romania dlla scorsa settimana le autorità hanno imposto il coprifuoco.