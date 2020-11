Covid-19, nuovo record di contagi negli USA: +184.514 positivi

Dopo la giornata campale di ieri, nella quale era stato per la prima volta abbattuto il muro dei 150.000 nuovi contagi, gli USA si sono risvegliati con un bilancio ancora più negativo sul fronte Covid-19.

Altra giornata nera nei numeri Covid-19 per gli Stati Uniti, dove per l'ennesima volta è stato battuto il record giornaliero di nuovi contagiati dal virus originatosi alla fine dello scorso anno a Wuhan in Cina.

Sono ben 184.514 i nuovi positivi al coronavirus, secondo quanto riportato dalla Johns Hopkins University, a fronte di 1.431 nuove vittime conclamate per causa o concausa di Covid-19.

Il precedente record negativo era stato rilevato appena ieri, quando le autorità statunitensi avevano comunicato l'insorgenza di 153.49 nuovi infetti rispetto alle 24 ore precedenti.

Stando ai dati della JHU, dall'inizio della pandemia negli USA sono stati confermati 10.745.524 casi di contagio da coronavirus, mentre i decessi sono stati oltre 244.000.

In tutto il mondo, il numero delle persone infettate ha raggiunto l'enorme cifra di 53,5 milioni, mentre coloro che non ce l'hanno fatta sono 1,3 milioni.