USA, vincono quasi 400mila dollari giocando per 26 anni gli stessi numeri

Non solo vincere alla lotteria, ma riuscire a farlo giocando gli stessi identici numeri già giocati per decine e decine di volte negli ultimi 26 anni.

E' quanto accaduto nello stato americano della North Carolina, dove una coppia americana ha finalmente potuto coronare il proprio sogno, portandosi a casa una cifra di 366.000 dollari, pari a circa 310.000 euro.

Il vincitore, Terry Coggeshall, si è presentato agli uffici della North Carolina Education Lottery per riscuotere la somma, spiegando che i numeri vincenti erano quelli che la moglie gli aveva suggerito ormai 26 anni prima e sui quali per tutto questo tempo la coppia aveva continuato a puntare.

"Non abbiamo mai veramente pensato di poter ottenere tutto questo. Ho proprio voglia di vedere il volto di mia moglie, quando vedrà la ricevuta", ha dichiarato trionfante il vincitore ai giornalisti, Terry Coggeshall.

In realtà anche la signora è subito venuta a conoscenza della lieta notizia, in quanto al momento della lettura dei numeri vincenti si trovava davanti al televisore.

"Ho vinto! Ho vinto!", ha cominciato a gridare la fortunata, come da lei stessa raccontato ai giornalisti che la hanno intervistata.

La coppia ha spiegato che il jackpot, vinto giocando sulla lotteria 5 Cash, verrà messo a frutto e utilizzato per vivere in modo più agiato e per mettere da parte del denaro in vista della pensione.