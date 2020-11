Prosegue in Georgia il riconteggio a mano per confermare il risultato delle elezioni

Avviato venerdì 13 novembre, il processo di conteggio manuale nello stato della Georgia dovrebbe concludersi entro le 23:59 di mercoledì. Il termine per confermare e certificare il risultato elettorale nello stato è previsto per venerdì 20 novembre.

Un processo di riconteggio manuale dei voti espressi nelle recenti elezioni presidenziali è stato avviato nelle 159 contee dello stato della Georgia.

Il conteggio è in corso perché la legge richiede tale procedura per accertare che "le macchine abbiano conteggiato le schede in modo accurato", come riferito da AP, e non per "sospetti problemi con i risultati".

Brad Raffensperger, il Segretario di Stato della Georgia, ha infatti notato che il margine esiguo - Biden che conduce su Trump per 14 mila voti - verificatosi nello Stato richiede un conteggio completo.

I funzionari elettorali della contea sono stati incaricati di completare la verifica entro le 23:59 di mercoledì, considerando il termine ultimo per la certificazione dei risultati da parte dello Stato, previsto per venerdì 20 novembre.

Sebbene Raffensperger si sia messo in quarantena per precauzione dopo che sua moglie è risultata positiva al coronavirus all'inizio di questa settimana, il suo vice, Jordan Fuchs, ha detto ad AP che ciò non influenzerà la verifica e che comunque il segretario è già risultato negativo.

Secondo AP tale procedura è un nuovo requisito introdotto da una legge del 2019, "che ha anche fornito le linee guida che lo Stato ha utilizzato per acquistare un nuovo sistema elettorale da Dominion Voting Systems per oltre 100 milioni di dollari".

Nonostante l'assenza di un riconteggio obbligatorio in Georgia, la legge statale fornisce tale opzione al candidato in svantaggio se il margine è inferiore a 0,5 punti percentuali (il vantaggio di Biden si assesta a 0,28 punti percentuali a partire da giovedì pomeriggio), aggiunge il media.

E, come ha spiegato Raffensperger, il candidato perdente può richiedere un tale riconteggio, che verrebbe eseguito utilizzando "scanner che leggono e registrano i voti", dopo che i risultati della sopracitata verifica siano stati certificati.