Ecco i 5 principali vantaggi delle noci

Si distinguono per essere molto nutritive. Mangiarle ogni giorno potrebbe salvarti da varie malattie e fattori debilitanti per la salute. Ecco i 5 vantaggi più importanti delle noci.

Migliorano la salute del cuore

Le noci contengono acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi che possono abbassare il livello di colesterolo dannoso nel corpo e quindi ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, come infarto o ictus.

Secondo una ricerca pubblicata sul British Journal of Nutrition, mangiare circa 40 grammi di noci ogni giorno aiutano a proteggersi dalle malattie cardiovascolari. Inoltre, consumare noci almeno 4 volte a settimana potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiache del 37%, sottolinea il giornalista indiano Juhi Kumanri citando lo studio.

Aiutano a perdere peso

Sebbene le noci siano ricche di calorie, possono essere mangiate per controllare il peso, poiché mantengono sazi a lungo e impediscono di mangiare troppo, riporta la testata. Infatti, cita uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism, in cui si afferma che mangiare 48 grammi di noci una volta ogni 24 ore per 5 giorni potrebbe diminuire l'appetito e aiutare il cervello a segnalarti di resistere a pasti molto calorici.

Aiutano a controllare il diabete di tipo 2

Se c'è un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 o se lo si ha già, bisognerebbe aggiungere noci alla tua dieta quotidiana in quanto si controlla il peso. Il sovrappeso è associato a un aumento del rischio di alti livelli di zucchero nel corpo.

Migliorano la funzione cerebrale

Il danno ossidativo e l'infiammazione sono i due principali nemici del tuo cervello. Le noci sono ricche di alcuni nutrienti, tra cui vitamina E, grassi polinsaturi, polifenoli, che, come scientificamente dimostrato, riducono il rischio di sviluppare questi problemi nel cervello. Gli studi hanno confermato che mangiare noci ogni giorno potrebbe migliorare la tua memoria e aumentare la capacità del tuo cervello di elaborare le informazioni.

Sono buone per la salute riproduttiva maschile

Le noci fanno bene inoltre alla fertilità maschile e al liquido seminale. Gli studi suggeriscono che includere 75 grammi di noci nella dieta quotidiana potrebbe migliorare la funzionalità degli spermatozoi.

Le noci sono ricche di acidi omega 3 e vitamina E. Hanno anche elevate proprietà antiossidanti, magnesio e fibre. Tuttavia, esagerare con la quantità di noci non va bene. Ecco perché gli specialisti consigliano di mangiare sei o sette nocciole e due o tre noci fino a tre volte a settimana.