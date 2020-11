Ex consigliere sicurezza nazionale USA: Israele potrebbe lanciare attacco contro l'Iran dopo Trump

In vista delle elezioni, la campagna di Biden ha accennato alla necessità di "rinegoziare" l'accordo sul nucleare iraniano del Piano d'azione globale congiunto, un'idea che Teheran ha respinto a priori. Israele aveva fatto pressioni su Washington per ritirarsi dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano e ha minacciato un'azione militare contro Teheran se quest'ultima dovesse ottenere armi nucleari.

Israele potrebbe lanciare attacchi militari preventivi contro l'Iran dopo che il presidente Donald Trump terminerà il suo mandato, ha indicato l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump H.R. McMaster.

"Israele segue la dottrina Begin, il che significa che non accetterà uno stato ostile con le armi più distruttive sulla Terra", ha detto McMaster, parlando a Fox News.

L'ex funzionario si riferiva alla politica del governo israeliano di effettuare attacchi "preventivi" contro potenziali avversari che Tel Aviv sospetta stiano sviluppando armi di distruzione di massa. La dottrina è stata formulata negli anni '60, ma prende il nome dal primo ministro Menachem Begin, che ordinò l'attacco del reattore nucleare iracheno di Osirak nei pressi di Baghdad mentre era ancora in costruzione nel 1981. La dottrina è illegale secondo il diritto internazionale, che proibisce gli attacchi preventivi e la guerra preventiva.

"Lo abbiamo visto in passato con gli attacchi delle forze di difesa israeliane in Siria. Ricordate il 2007, quando la Corea del Nord stava aiutando a costruire un impianto di armi nucleari nel deserto siriano, e l'IDF lo ha colpito. Ha effettuato attacchi simili in Iraq prima di quello. Quindi penso che sia una possibilità", ha continuato McMaster, riferendosi all'operazione dell'IDF nel settembre 2007.

Le autorità siriane hanno ripetutamente respinto che l'impianto attaccato nel 2007 fosse un "sito nucleare", con il presidente Bashar Assad che ha affermato che sarebbe stato "stupido" per Damasco costruire un impianto nucleare nel deserto senza alcuna difesa aerea. Nel 2009, i funzionari siriani hanno detto all'Agenzia internazionale per l'energia atomica che il sito che è stato attaccato era un deposito di missili.

Tornare all'accordo nucleare sarebbe un "grosso errore"

McMaster, parlando dell'accordo sul nucleare iraniano, ha detto che sarebbe "un errore davvero grande" tornare a rispettare l'accordo da parte di Washington. Definendo il PACG un trattato "fondamentalmente imperfetto", McMaster ha suggerito di non prendere in considerazione "l'ideologia ostile del regime di Teheran", così come la sua "guerra per procura di quattro decenni contro di noi".

Negli ultimi giorni, funzionari statunitensi e iraniani hanno commentato pubblicamente la prospettiva del ritorno di Washington a rispettare l'accordo sul nucleare, con Biden che, secondo quanto riferito, sta considerando di "rinegoziare" il trattato. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha respinto questa idea, dicendo che mentre Teheran sarebbe disposta a "reimpegnarsi" con gli Stati Uniti, "un nuovo impegno non significa rinegoziazione", ma piuttosto "il ritorno degli Stati Uniti al tavolo dei negoziati".

Giovedì, il rappresentante speciale di Trump per l'Iran e il Venezuela Elliott Abrams ha detto che c'era un gruppo bipartisan al Congresso a favore di "cambiamenti" e "modifiche" al PACG prima che gli Stati Uniti prendessero in considerazione di rientrarvi.

Il PACG o "l'accordo nucleare iraniano

L'Iran, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia, la Germania, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno firmato lo storico accordo nucleare del Piano d'azione globale congiunto nel 2015, impegnando le parti a fornire alla Repubblica islamica un allentamento delle sanzioni in cambio di una riduzione del suo programma nucleare e un impegno a non utilizzare armi nucleari.

L'amministrazione Trump si è ritirata unilateralmente dal trattato nel 2018 e ha reintrodotto sanzioni paralizzanti contro Teheran.

Nel 2019, l'Iran ha iniziato ad aumentare le sue scorte di uranio arricchito, citando l'incapacità dei firmatari europei del piano d'azione globale congiunto di mantenere le loro promesse di cercare di proteggere l'economia iraniana dalla pressione delle sanzioni statunitensi.

A oggi, i livelli di arricchimento del paese rimangono ben al di sotto di quelli richiesti per costruire un ordigno nucleare, e l'Iran ha affermato costantemente che non ha intenzione di perseguire armi nucleari o armi di distruzione di massa di alcun tipo.