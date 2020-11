Hillary Clinton potrebbe diventare il prossimo ambasciatore USA presso ONU sotto Biden

Joe Biden è stato ora definito il "presidente eletto" dai principali organi di stampa statunitensi, nonostante le cause legali lanciate dallo staff di Trump che contestano i risultati delle elezioni. Biden sta già creando un team di transizione, e alcune delle sue potenziali scelte per la nuova amministrazione sono molto familiari.

L'ex segretario di Stato Hillary Clinton potrebbe diventare l'ambasciatore dell'amministrazione Biden presso le Nazioni Unite, ha riferito giovedì il Washington Post, citando una persona che ha familiarità con la deliberazione.

Secondo il rapporto, la candidatura della moglie di Bill Clinton a capo della delegazione statunitense presso l'organismo internazionale è attualmente "in discussione", ma resta tutt'altro che certa. Tuttavia, secondo quanto riferito, il team di Biden ritiene che l'aggiunta di Clinton, che ha perso contro Donald Trump nel 2016 e da allora è rimasta un'aspra critica, potrebbe aumentare il prestigio dell'America agli occhi della comunità internazionale dopo la presidenza della sua sfidante. Donald Trump non è però così ansioso di lasciare la Casa Bianca.

Mentre Joe Biden sta già ricevendo congratulazioni per la vittoria da potenziali colleghi, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson, la campagna di Trump sta presentando sfide legali in tutti gli Stati Uniti per contestare i risultati del conteggio dei voti negli swing state del Michigan, Pennsylvania e Georgia.

Tuttavia, il suo avversario democratico ha ora istituito una squadra di transizione, con rapporti che suggeriscono che uno dei ruoli di alto profilo nel suo nuovo ufficio potrebbe essere preso nientemeno che dall'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che potrebbe presto dirigersi a il Regno Unito come ambasciatore degli Stati Uniti.

Il Washington Post ha anche affermato che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Ton Donilon, l'ex senatore del Delaware Ted Kaufman e l'ex capo dello staff Steve Richetti potrebbero tutti assumere ruoli come consulenti senior di Biden se alla fine di tutto prenderà il suo posto alla Casa Bianca.

Biden: "l'America è tornata"

Questa settimana l'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, Ben Rhodes, ha rivelato che Biden ha già discusso l'agenda della sua potenziale amministrazione con i leader stranieri, la notizia che ha colpito un nervo scoperto dei membri del Congresso repubblicano che hanno visto molta ipocrisia in questo comportamento, citando lo scandalo di Michael Flynn.

L'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Flynn, è stato accusato dai Democratici di aver violato il Logan Act del 1799 con le sue chiamate all'ambasciatore russo negli Stati Uniti durante il periodo di transizione nel dicembre 2016 per potenzialmente negoziare controversie con governi stranieri senza autorizzazione mentre era ancora un "privato cittadino". Alla fine non è stato incriminato in relazione a questa legge, ma molti hanno visto gli attacchi al generale dell'esercito decorato come un "processo politico".

Parlando in Delaware martedì, Biden ha fatto capire alla folla che il suo era ansioso di cambiare la posizione degli Stati Uniti nel mondo, proclamando con audacia: "Gli sto facendo sapere che l'America è tornata. Torneremo in gioco".

Hillary Clinton, ex segretario di Stato e candidata presidenziale sconfitta due volte

L'ex first lady degli Stati Uniti, Hillary Clinton è stata Segretario di Stato americano dal 2009 al 2013 sotto il presidente Barack Obama. Si è candidata alla presidenza due volte, entrambe senza successo, nel 2008 perdendo la nomination democratica a favore del suo futuro capo Obama e poi, nel 2016, contro Donald Trump.

Durante la campagna elettorale del 2016, è stato rivelato che la Clinton ha utilizzato ampiamente i suoi account di posta elettronica personali per inviare informazioni riservate durante il suo mandato come segretario di stato. L'ispettore generale del Dipartimento di Stato alla fine ha riscontrato centinaia di violazioni delle procedure di sicurezza, ma ha concluso che non erano né "sistematiche" né "deliberate". Questo argomento ha ricevuto una copertura importante durante la campagna presidenziale di Clinton.

Dopo la sua sconfitta contro Trump, la Clinton ha costantemente sostenuto che il suo fallimento dovrebbe essere attribuito "all'interferenza" della Russia nelle elezioni statunitensi attraverso una campagna di disinformazione e la presunta violazione delle e-mail del Comitato nazionale democratico, accuse che non hanno trovato prove nel corso di un due anni d'indagine del consigliere speciale Robert Mueller.