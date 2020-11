Biden vincerà in Arizona, proiezione di Edison Research Projects

I principali media statunitensi hanno emesso una proiezione simile, osservando che l'Arizona, una roccaforte repubblicana di lunga data, è pronta a diventare blu solo per la seconda volta dal 1948.

Le elezioni presidenziali si sono svolte negli Stati Uniti il ​​3 novembre. La vittoria, secondo i dati preliminari, è andata a Joe Biden, come riportato anche dai principali media statunitensi e mondiali. Allo stesso tempo l'attuale presidente repubblicano Donald Trump ha affermato che le elezioni sono ancora lontane dall'essere concluse e intende difendere la propria vittoria in tribunale, denunciando brogli e irregolarità nel conteggio dei voti pervenuti via posta.

Dopo aver appreso ufficialmente del raggiungimento del numero legale di grandi elettori per l'elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden, il presidente incombente Donald Trump ha annunciato nuove ed importanti azioni legali.

Le critiche di Trump al voto per corrispondenza

Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr ha autorizzato gli avvocati federali ad avviare indagini sulle accuse nelle irregolarità di voto prima che i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 siano certificati, si afferma in un memorandum ottenuto da Sputnik.

Barr ha aggiunto che le indagini e le revisioni potrebbero essere avviate se ci sono accuse chiare e credibili d'irregolarità di voto, che se vere, potrebbero avere un impatto sul risultato di un'elezione federale in uno stato americano.

Sin dalle primissime ore dopo la chiusura dei seggi lo scorso 3 novembre, il presidente Trump e il suo staff hanno chiesto ripetutamente l'interruzione del conteggio dei voti arrivati nei seggi dopo la chiusura di questi ultimi, denunciando frodi e brogli in sede elettorale. Il candidato democratico Joe Biden è stato annunciato come il vincitore delle elezioni da tutti i principali media. Tuttavia, Trump ha anche rivendicato la vittoria, affermando che le elezioni sono state rubate tramite una massiccia frode perpetrata in vari stati degli Stati Uniti e sta contestando i risultati delle elezioni in tribunale.