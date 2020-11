Per i media da 7 anni il principe Harry avrebbe una "solida amicizia" con Jill Biden

A settembre, prima delle elezioni presidenziali statunitensi, il principe Harry e Meghan Markle hanno registrato un videomessaggio in cui esortavano gli americani a votare, ma secondo quanto riferito in realtà il video "suggeriva che entrambi sostenevano Biden".

Nonostante il principe Harry sia all'apparenza riuscito a mantenere la "neutralità politica" per la maggior parte della sua vita, è riuscito a formare uno "stretto legame" con Jill Biden, la donna che potrebbe effettivamente diventare la prossima First Lady degli Stati Uniti, scrive il Daily Mail.

Secondo il giornale, la moglie di Joe Biden e il duca di Sussex avrebbero mantenuto una "solida amicizia" per sette anni, da quando i due si sono incontrati per la prima volta nel 2013 a un ricevimento per soldati americani e britannici feriti a Washington.

Nonostante la significativa differenza di età, Jill e Harry avrebbero trovato come punto in comune "la dedizione condivisa alle forze armate", dal momento che il defunto figlio di Biden, Beau era un ufficiale nell'esercito americano mentre il duca di Sussex prestava servizio nell'esercito britannico.

A settembre Harry e Meghan Markle hanno persino "registrato un videomessaggio per il Times esortando gli americani a votare, suggerendo che entrambi sostenevano Biden", anche se secondo quanto riferito la coppia non ha pubblicamente sostenuto alcun candidato.

"Il principe Harry ficca il naso nelle elezioni americane e dice efficacemente agli americani di votare contro il presidente Trump: è un comportamento del tutto inaccettabile per un membro della famiglia reale", aveva osservato il giornalista inglese Piers Morgan sulla questione.

Il quotidiano sottolinea anche che il portavoce di Harry "ha rifiutato di commentare lo stato attuale dei rapporti con Biden quando gli è stato chiesto da Insider", aggiungendo che "qualsiasi manifestazione pubblica di amicizia susciterebbe furiose polemiche" per la precedente decisione del duca di "osservare la politica statunitense".