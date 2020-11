"I neri hanno vinto questa elezione": cofondatore della BLM vuole incontrare Biden

Il co-fondatore di BLM, Patrisse Cullors, ha chiesto al team di Biden di organizzare un incontro per discutere di come l'aspirante presidente eletto intende sostenere l'agenda del gruppo per gli afroamericani.

“Senza il clamoroso sostegno dei neri, avremmo avuto un risultato elettorale molto diverso. In breve, i neri hanno vinto queste elezioni", ha scritto Cullers dopo essersi congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la loro presunta vittoria elettorale.

Indicando il grande investimento dell'organizzazione nelle elezioni del 3 novembre, anche tramite il motto "Vota e organizza" e "giustizia elettorale" a più di 60 milioni di potenziali elettori, Cullers è andato dritto al punto, dicendo: "Vogliamo qualcosa per il nostro voto".

"Vogliamo essere ascoltati e dare priorità alla nostra agenda", ha continuato, sottolineando che vorrebbe incontrarsi per "discutere le aspettative che abbiamo per l'amministrazione e gli impegni che devono essere presi con i neri".

“Abbiamo queste aspettative non solo perché i neri sono gli elettori più coerenti e affidabili per i democratici, ma anche perché i neri vivono davvero in crisi in una nazione che è stata costruita sulla nostra sottomissione. Fino a questo punto, gli Stati Uniti si sono rifiutati di fare i conti direttamente con il modo in cui svalutano i neri e devastano le nostre vite. Questo non può continuare", ha sottolineato Cullers.

L'attivista ha esortato Biden e Harris ad aderire a un "programma ben congegnato, guidato dalla comunità e dotato di risorse complete che affronti le particolari sfide affrontate dai neri".

In un discorso dedicato alla sua presunta vittoria sabato, Joe Biden ha ringraziato la comunità afroamericana per averlo "difeso", promettendo di rendere l'equità razziale una delle quattro priorità della sua amministrazione, insieme al coronavirus, all'economia e al cambiamento climatico.

Trump però si fa strada tra gli afroamericani

Cullers ha già definito i sostenitori di Trump come "razzisti" e ha paragonato lo stesso presidente ad Adolf Hitler e "letteralmente l'epitome del male, tutti i mali di questo paese".

Nonostante la caratterizzazione poco lusinghiera di Cullers, BLM e altri gruppi di stampo democratico, Trump avrebbe ottenuto risultati migliori con gli elettori di colore nel 2020 rispetto a quanto fatto nel 2016. Secondo gli exit poll di AP VoteCast, Trump è riuscito a guadagnare l'8% dei voti degli afroamericani il 3 novembre, circa il 2% in più rispetto al 2016. Nell'exit poll di Edison Research ha rilevato che Trump si assicura fino al 12% di sostegno tra gli afroamericani, di cui il 18% tra gli uomini neri e l'8% tra le donne nere. All'inizio dell'anno, prima della crisi del coronavirus e delle proteste per la brutalità della polizia che iniziano a fine maggio, tra il 20-30% degli afroamericani ha espresso l'approvazione per la presidenza Trump.

Trump durante la campagna elettorale ha promesso di ridurre i tassi di disoccupazione tra gli afroamericani riportandoli ai minimi precedenti al coronavirus, incluso un "Piano Platinum" di 500 miliardi $ d'investimenti per "sollevare le comunità nere". Trump ha anche accusato il suo avversario di dichiarazioni e politiche apertamente razziste, incluso il disegno di legge sul crimine del 1994 che ha provocato un aumento delle incarcerazioni di afroamericani per reati di droga non violenti. La stessa compagna di corsa di Biden, Kamala Harris, si è scontrata con il candidato per la sua presunta opposizione agli autobus obbligatori federali per l'integrazione nelle scuole pubbliche negli anni '70.

Nonostante questi problemi, Biden e Harris avrebbero comunque ottenuto la stragrande maggioranza dei voti neri il 3 novembre (circa il 90%, secondo AP, e l'87%, secondo Edison). La maggior parte degli afroamericani ha votato democratico sin dall'era dei diritti civili, con nessun candidato presidenziale repubblicano che ha ricevuto più del 13% dei voti afroamericani dal 1968.