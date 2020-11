Maradona dimesso dalla clinica, inizia la fase più delicata per Pibe de oro

Maradona dimesso dalla clinica ospedaliera dove è stato operato alla testa per un edema subdurale. Ora lo attende la riabilitazione, abiterà a non molta distanza dall'affetto della figlia Giannina.

Diego Armando Maradona è stato dimesso dalla clinica di Olivos dove otto giorni fa era stato operato alla testa per un ematoma subdurale. Il campione del calcio mondiale è stato trasferito in una casa che la famiglia ha preso in affitto nel centro residenziale Villanueva a Tigre. La località, posta a nord dell’area metropolitana di BuenosAires, sarà solo una dimora temporanea per Maradona.

Il “Pibe de oro” dovrà ora vivere un periodo di riabilitazione e in seguito si sottoporrà a un ciclo di trattamenti medici per curare le dipendenze dall’alcol e da alcuni farmaci.

Maradona sarà accudito dalla figlia Giannina che vive a poche centinaia di metri dalla residenza Villanueva, nel quartiere Nordelta di Buenos Aires, e sarà lei a occuparsi del padre in questa nuova fase.

I tifosi salutano le sue dimissioni con affetto

Il medico che ha operato Maradona, Leopoldo Luque, aveva annunciato le imminenti dimissioni del fuoriclasse – riporta La Gazzetta dello Sport – e tanto è bastato ai tifosi per radunarsi all’esterno della clinica in attesa che il campione uscisse per poterlo salutare.