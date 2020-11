Il mondo rischia una terza guerra mondiale - Rapporto dell'intelligence militare ceca

Il mondo sta rischiando una nuova guerra mondiale, secondo un rapporto dell'intelligence militare ceca del 2019, pubblicato in ritardo sul suo sito web il 10 novembre scorso.

Secondo gli analisti, il conflitto globale è attualmente "nella sua prima fase".

"La mentalità globale di coloro che possono e desiderano parteciparvi attivamente è attualmente in fase di formazione e si stanno gradualmente determinando gli strumenti tecnologici con i quali potrebbe essere controllata", afferma il documento.

Secondo gli autori del rapporto, un conflitto militare globale potrebbe scatenarsi con Stati Uniti, Russia e Cina come protagonisti nel tentativo di ottenere la supremazia.

Il documento rileva anche un calo percepito dell'importanza del diritto internazionale. Mentre l'attuale ordine mondiale viene messo in discussione, il dialogo pacifico come mezzo per risolvere le contraddizioni emergenti viene trascurato. Inoltre, una maggiore manipolazione della coscienza pubblica contribuisce a un'escalation pericolosa della tensione, affermano gli analisti.

Una posizione NATO "militarmente debole, generalmente discutibile"

Il rapporto è stato citato dal National Interest nel tentativo di stimare le possibilità che la Russia e la NATO si trovassero in una potenziale situazione di stallo militare.

Secondo gli analisti militari citati da Kris Osborn, esperto di difesa per il National Interest ed ex esperto del Pentagono, mentre la Russia si è presentata come capace di controbilanciare o scoraggiare l'Alleanza Atlantica, alcuni esami delle sue attuali forze armate hanno presumibilmente messo in dubbio la sua l'attuale capacità di porre una vera sfida all'Alleanza in un impegno militare prolungato e sostanziale.

Questa conclusione degli esperti è basata sulle dimensioni, la potenza di fuoco, la supremazia aerea e la tecnologia della NATO.

Tuttavia, alcuni esperti e analisti del Pentagono sono stati citati per aver espresso preoccupazione sulla capacità delle strutture NATO in Europa orientale a scoraggiare la Russia a organizzare una "potenziale invasione".

Gli analisti fanno riferimento ai risultati precedenti di uno studio Rand pubblicato nel 2019 che suggeriva che la NATO si troverebbe "in una terribile situazione" se la Russia dovesse invadere gli Stati baltici.

Lo studio Rand aveva concluso che le forze NATO nell'Europa orientale negli ultimi anni sarebbero state male equipaggiate per resistere a uno scenario che presuppone un'invasione russa delle vicine Lettonia, Lituania ed Estonia.

L'attuale "posizione deterrente" della NATO negli Stati baltici è stata bollata dallo studio Rand come "militarmente debole e generalmente discutibile".

Lo studio, intitolato "rafforzare la deterrenza sul fianco orientale della NATO", aveva stabilito che una difesa di successo della regione da parte della NATO richiederebbe una forza aria-terra molto più grande di quella attualmente dispiegata.

Nella simulazione il tempo massimo impiegato dalle forze russe per raggiungere la periferia delle capitali estoni e / o lettoni di Tallinn e Riga, è stato di 60 ore. Una sconfitta così rapida lascerebbe alla NATO un numero limitato di opzioni.

Lo studio ha aggiunto che anche se la NATO dovesse aumentare in modo significativo gli sforzi per modernizzare le sue armi nucleari non strategiche, l'Alleanza avrebbe molto probabilmente maggiori incentivi militari per cercare di porre fine a una guerra futura con la Russia.

Sottolineando che l'assenza di una più ampia postura delle forze difensive meccanizzata nella NATO si rivelerebbe critica, nello studio si afferma:

“L'assenza di difese aeree a corto raggio nelle unità statunitensi, e le difese minime nelle altre unità NATO, nella simulazione hanno fatto sì che molti di questi attacchi incontrassero resistenza solo dalle pattuglie aeree da combattimento NATO, che sono state poi sopraffatte dal nemico. Il risultato è stato quello di pesanti perdite per diversi battaglioni NATO e l'interruzione del contrattacco".

NI inoltre ha sottolineato il continuo impegno della Russia per una rapida modernizzazione militare e un aumento del budget per la difesa.

Le forze convenzionali di terra, aria e mare della Russia sono in rapida espansione, con Mosca che sta cercando di sviluppare piattaforme di prossima generazione: in particolare una nuova classe di sottomarini con propulsori anaerobici, caccia stealth T-50, missili di nuova generazione ed equipaggiamento high-tech per i soldati a terra.