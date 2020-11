In Cina nominato il "nemico giurato" degli F-35 americani: viene dalla Russia

La Russia ha tutto quello che serve per abbattere i caccia americani di quinta generazione, affermano gli esperti del portale cinese Sina.

Secondo loro, il caccia F-35 ha un'elevata capacità stealth e di penetrazione del bersaglio, ma la Russia ha sviluppato un "nemico giurato" per questo velivolo: il sistema radar mobile "Nebo-U".

Gli esperti hanno notato che questo radar è in grado di rilevare bersagli volanti ad un'altitudine di 75.000 metri e a una distanza di 600 chilometri. Dopo il rilevamento, il caccia può essere rintracciato e intercettato utilizzando il sistema di difesa aerea S-400 o il sistema antiaereo semovente Pantsir-S1.

"In generale, la Russia ora possiede i radar più moderni e molti missili pronti per il combattimento. La sua rete di difesa aerea può essere descritta come molto densa", hanno concluso gli autori dell'articolo.

Il radar "Nebo-U" è progettato per rilevare, misurare le coordinate e tracciare bersagli aerei di varie categorie, dagli aerei ai missili da crociera e guidati, inclusi piccoli missili ipersonici, balistici e stealth a una distanza di 600 chilometri. La stazione radar fornisce anche l'appartenenza nazionale degli obiettivi aerei e il rilevamento della direzione dei disturbatori attivi. In questo caso il lavoro della stazione può essere svolto in modo automatico, autonomo e nell'ambito del sistema di controllo della connessione.