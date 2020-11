La Georgia avvia il riconteggio manuale delle schede per le presidenziali USA

Lo staff di Trump ha fatto pressioni sul Segretario di Stato per avviare il riconteggio immediato prima che i risultati delle elezioni fossero finalizzati. Sarà la prima volta che lo Stato ricorre a questa procedura svolta manualmente.

Il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger ha annunciato che lo Stato inizierà oggi un riconteggio completo dei voti per le elezioni presidenziali.

"Dato che il margine è così esiguo, sarà necessario un riconteggio completo e manuale in ogni contea. Ciò contribuirà a creare fiducia. Sarà una verifica e un riconteggio insieme. Sarà un compito pesante ma lavoreremo con le contee per ottenere questo risultato in tempo per la nostra certificazione statale", ha dichiarato Raffensperger ai giornalisti.

Il funzionario ha sottolineato che il suo ufficio continuerà a indagare su ogni incidenza di voto illegale, incluso il doppio voto, il voto criminale o il voto esercitato da persone fuori dallo Stato.

"Non abbiamo trovato alcuna frode diffusa. Investigheremo ogni singolo caso che gli elettori ci sottoporranno", ha detto.

In precedenza lo staff di Trump aveva inviato una lettera a Raffensperger per indagare sulle irregolarità di voto che ritiene si siano verificate in Georgia.

"Il Partito Repubblicano della Georgia e la campagna 'Donald J. Trump for President' continuano a ricevere ogni giorno centinaia di segnalazioni di discrepanze ed errori di voto in tutto lo Stato. Milioni di cittadini della Georgia dubitano del processo di conteggio delle schede elettorali in questo Stato", afferma la lettera.

Biden è davanti a Trump nello stato della Georgia con un leggero margine: il primo ha il 49,52% dei voti, il secondo il 49,24%.

La Georgia ha 16 grandi elettori che in seguito esprimeranno il loro voto nel collegio elettorale per il vincitore del voto popolare dello Stato.

Tutti i principali media statunitensi hanno già dichiarato Biden vincitore. Il presidente Donald Trump tuttavia non si arrende, sostenendo che l'elezione è stata fraudolenta e che la sua campagna stava per rivolgersi al tribunale.