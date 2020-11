Venezuela: test su vaccino anticovid russo Sputnik V "stanno andando molto bene" - Maduro

"I test del vaccino Sputnik V in Venezuela stanno andando molto bene. Aspetteremo la fine di tutti i test per dare risultati definitivi, ma stanno andando molto bene", ha detto Maduro in una conferenza in streaming su Twitter martedì.

I test del vaccino russo in Venezuela sono iniziati a metà ottobre, con 2.000 volontari che hanno partecipato al programma.

Secondo un comunicato stampa pubblicato l'11 novembre, lo Sputnik V ha mostrato un'efficacia del 92% sulla base della prima analisi a interim ottenuta 21 giorni dopo che i volontari hanno ricevuto la prima vaccinazione.

Dall'inizio della pandemia, il Venezuela ha registrato più di 95.000 casi positivi di COVID-19, inclusi oltre 90.000 pazienti guariti e 834 morti.

Il vaccino russo Sputnik V

Lo Sputnik V, sviluppato dal centro Gamaleya e prodotto in collaborazione con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), è diventato il primo vaccino registrato al mondo contro COVID-19 quando è stato registrato dal Ministero della Salute russo l'11 agosto.

La terza fase della sperimentazione clinica del vaccino è in corso in Russia e ad oggi sono state annunciate sperimentazioni anche negli Emirati Arabi Uniti, in India, in Venezuela e in Bielorussia.