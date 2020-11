Nessuna transizione in vista? Melania Trump non ha ancora contattato Jill Biden - Media

Anche se il candidato democratico americano Joe Biden è stato dichiarato presidente eletto dai principali media del Paese, l'attuale First Lady degli Stati Uniti Melania Trump non ha ancora contattato la "first lady eletta" Jill Biden, riferisce la CNN.

Secondo i media, mentre quattro anni fa Melania Trump si stava godendo il tè alla Casa Bianca su invito dell'allora First Lady Michelle Obama, una fonte a conoscenza del programma giornaliero di Melania ha detto che "ci sono pochissime possibilità che questo avvenga".

"A quanto mi risulta, è tutto come al solito nell'Ala Est", ha detto la fonte. "Non sono sicuro che sia giusto che qualcuno si aspetti che inizi la transizione quando il presidente stesso non ha ancora ammesso la sconfitta".

Secondo quanto riferito, anche Anita McBride, che era il capo dello staff di Laura Bush, ha affermato che "questo momento è più complicato", osservando che l'eventuale primo passo di Melania prima che suo marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump ammetta la sconfitta "potrebbe essere visto come qualcosa che andrebbe completamente contro quello che stanno facendo il presidente e l'amministrazione".

Nel frattempo, una fonte "a conoscenza delle idee di Melania Trump" ha affermato che la First Lady si adeguerà "quando arriverà il momento di acconsentire", aggiunge il media.

"Se il presidente cederà, sono sicuro che l'East Wing (parte della Casa Bianca dove risiede la First Lady - ndr) sarà gentile e professionale con l'amministrazione entrante, è così che funziona", ha detto la fonte.

Mentre Joe Biden è stato già proclamato presidente eletto dai media statunitensi, e abbia ricevuto le congratulazioni da alcuni leader mondiali, come il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha ammesso la sua sconfitta, con il suo staff elettorale che ha avviato diverse cause legali contro i risultati elettorali in un certo numero di "swing State".