Scoppia un secondo incendio nel campo di accoglienza a Samos, in Grecia - Video

In un campo di accoglienza sull'isola greca di Samos negli ultimi 10 giorni è scoppiato un secondo incendio, secondo quanto riportato mercoledì dal quotidiano greco Kathimerini.

Citando i vigili del fuoco locali, il giornale ha riportato che l'incendio è stato rapidamente spento dopo che in mattinata è arrivata la segnalazione.

Τα ασυνόδευτα στη Σάμο, ξέσπασε φωτιά στο ΚΥΤ.



Πόσοι θα καταλήξουν στην Ενδοχώρα ;#Σάμος pic.twitter.com/ZVpsjduIqA — Lathro (@LathroGR) November 11, 2020

Δείτε τα Γυναικόπαιδα από την εμπόλεμη ζώνη «Κονγκο» στο KYT της Σάμο, όπου ξέσπασε φωτιά σήμερα.#Σάμος pic.twitter.com/5WIxn0Cz4L — Lathro (@LathroGR) November 11, 2020

La causa dell'incendio non è ancora stata determinata, ha detto il quotidiano, aggiungendo che non c'erano nemmeno informazioni sul numero di tende per migranti che sono andate distrutte dall'incendio.

I funzionari di Samos hanno riferito di un incendio simile in un campo di migranti il ​​2 novembre. In quel momento, il ministero greco per la migrazione e l'asilo ha dichiarato che 15 tende erano andate distrutte.

Una serie di grandi incendi a settembre ha distrutto il più grande campo per migranti della Grecia, Moria, sull'isola di Lesbo. Le autorità greche hanno affermato che gli incendi sono stati appiccati deliberatamente dai residenti del campo.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'8 novembre circa 19.600 migranti e rifugiati risiedono nelle isole greche dell'Egeo.