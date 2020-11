Lupi Grigi, gruppo estremista bandito in Francia, manifesta in Svezia a sostegno dell'Azerbaigian

All'inizio di novembre, i lupi grigi sono stati banditi in Francia, poiché il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha affermato che l'organizzazione era responsabile d'incitamento all'odio e alla violenza. L'organizzazione mantiene una posizione nazionalista estremista turca, ma è stata bandita in diversi paesi turchi, compreso l'Azerbaigian.

I membri dei Lupi Grigi, un gruppo islamista turco, hanno manifestato nella città svedese di Malmö. La scorsa settimana, il gruppo è stato bandito in Francia durante la repressione della nazione contro l'estremismo islamista, ha riferito il quotidiano Expressen.

La manifestazione è stata organizzata a sostegno dell'Azerbaigian, a seguito del violento conflitto con l'Armenia nel Nagorno-Karabakh. Secondo la polizia, un'associazione chiamata United Azerbaijan aveva chiesto e ricevuto il permesso di manifestare.

I Lupi Grigi hanno pubblicato un invito su Facebook alla manifestazione, esortando i loro seguaci a venire a sostenere i loro “fratelli di sangue in Azerbaigian”.

Durante la manifestazione, i manifestanti hanno fatto il segno dei Lupi Grigi e mostrato i simboli dell'organizzazione.

La manifestazione a Malmö si è svolta senza intoppi e la polizia non ha notizie di disordini.

I Lupi Grigi, che si autodefiniscono come fondazione culturale, sono spesso visti come il ramo militare del partito del movimento nazionalista turco (MHP). Il suo logo contiene un lupo e la mezzaluna islamica, e sono i membri del gruppo sono noti per aver partecipato a violenti attacchi contro curdi, armeni e greci.

Banditi in Francia e in altri paesi

All'inizio di novembre, i lupi grigi sono stati banditi in Francia, poiché il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha affermato che l'organizzazione era responsabile d'incitamento all'odio e alla violenza.

In precedenza, l'organizzazione era stata bandita in Azerbaijan e Kazakistan, tra gli altri, poiché l'organizzazione aveva ampliato la sua sfera di influenza agli stati ex sovietici con popolazioni turche e musulmane all'inizio degli anni '90. I Lupi Grigi sono stati classificati come un'organizzazione estremista in Russia.