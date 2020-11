Figlia di Spielberg: carriera nel porno ha avuto un impatto positivo sulla mia vita

La figlia 24enne di Steven Spielberg, Mikaela, ha detto che la sua carriera nel porno ha influenzato positivamente la sua vita.

"Mi sta dando un modo completamente nuovo di affermarmi nella vita. Mi ha aperto una porta per poter ballare. La parte migliore è che ogni volta che voglio posso semplicemente andare al lavoro e ballare", ha detto a 'The Daily Beast'.

Mikaela è una modella in webcam. Si esibisce da sola e non fa sesso con altri durante i suoi streaming.

La giovane donna, che in precedenza ha combattuto contro l'alcol e la tossicodipendenza dopo aver subito abusi sessuali in giovane età, ha detto di trovarsi nel mezzo di un "processo di guarigione" che le ha salvato la vita.

"Sentivo che se non avessi fatto il lavoro che dovevo fare su me stessa e sulle mie relazioni sarei morta entro l'anno", ha detto.

Mikaela ha rivelato che dopo nove mesi nell'industria dei film per adulti si è resa conto che preferisce i contenuti soft a quelli hard e che il suo obiettivo a lungo termine nel settore è di "lavorare con una società che produce contenuti orientati alla passione".

Quando ha annunciato la sua decisione di darsi al porno a febbraio, ha detto che non voleva più dipendere dai suoi genitori. Sempre a 'The Daily Beast' ha confessato che il suo lavoro le consente di essere "responsabile al 100%" della propria vita in un modo "creativo" e "non distruttivo".

Seguirà le orme di suo padre passando dall'altra parte della videocamera? La giovane donna rivela che in realtà il suo obiettivo finale è di tornare a dipingere.

"Vorrei occuparmi della direzione artistica e di quella effettiva. L'obiettivo finale della mia vita è ricominciare a dipingere e il lavoro nell'industria del sesso è un modo per garantirmi la sicurezza finanziaria per farlo. Mi piace molto esibirmi, quindi probabilmente sarò un artista per il resto della mia vita. Lo adoro così tanto", ha detto.