BMW presenta iNext, SUV elettrico con guida autonomatizzata avanzata

Apparso per la prima volta con le specifiche di produzione come parte di un evento più ampio sul futuro della mobilità, iNext si basa su una piattaforma realizzata da zero e sarà la "pietra angolare" del futuro del gruppo BMW.

L'iNext ha dimensioni simili alla X5, ed è stata testata dalla BMW in inverno ad Arjeplog, in Svezia. Il nuovo SUV presenta una serie di notevoli differenze rispetto al concept mostrato per la prima volta nel 2018. Le porte posteriori che si aprono sul retro sono state sostituite da un paio di montanti B regolari e larghi. La griglia anteriore dell'auto di prova invece è un dispositivo più standard rispetto al pannello trasparente e audace del concept.

INext sarà prodotto nello stabilimento BMW di Dingolfing in Germania a partire dal 2021. Sarà il primo veicolo dell'azienda a utilizzare la nuova piattaforma che sarà in grado di ospitare sia un ordinario motore a combustione interna, ibridi plug-in e motori elettrici utilizzando la stessa architettura di base e la stessa catena di montaggio.

BMW costruirà tutti i suoi futuri modelli su una delle due piattaforme: una per i veicoli a trazione anteriore e l'altra per i veicoli a trazione posteriore o integrale.

Sull'ultima piattaforma, i veicoli elettrici saranno dotati di serie di una trasmissione posteriore. Gli ibridi plug-in avranno un motore elettrico posteriore e un motore elettrico trasversale che aziona le ruote anteriori. I modelli elettrici manterranno la classica trazione posteriore BMW.

Secondo fonti BMW, l'autonomia massima dei modelli elettrici potrebbe raggiungere i 725km nei futuri modelli della Serie X, mentre gli ibridi plug-in copriranno circa 96 km.

La nuova auto includerà anche sistemi autonomi che offrirà un livello di guida automatica di livello 5, ovvero in cui l'auto non richiede un conducente.