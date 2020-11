Ex moglie di Trump: "non ama la sconfitta" e lo esorta ad ammettere la sconfitta elettorale

In un'intervista con la rivista People lunedì, la prima moglie di Donald Trump, Ivana Trump, ha definito il suo ex marito una persona che non ama la sconfitta sullo sfondo delle polemiche per i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi della scorsa settimana.

Il democratico Joe Biden avrebbe vinto le elezioni secondo le principali reti giornalistiche statunitensi, mentre il presidente Donald Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta, dicendo che le elezioni "non sono finite" e indicando presunte decine di "voti fraudolenti".

"Non ama la sconfitta. Non gli piace perdere, quindi combatterà, combatterà e combatterà", ha detto Ivana Trump, che è stata sposata con il presidente degli Stati Uniti dal 1977 al 1992.

L'ex modella e imprenditrice di 71 anni ha insistito che il suo ex marito "dichiari di aver perso", aggiungendo "Voglio solo che tutto finisca, in un modo o nell'altro; davvero non mi interessa".

Ha detto che non pensa che Trump "abbia una scelta", esortandolo "ad andare a Palm Beach, giocare a golf e vivere una vita normale".

Secondo lei, "questa è la scelta migliore per quello che può fare. Odia essere un perdente, ne sono certa. Ma se perde, perde. Ha un sacco di soldi, posti dove andare e vivere e godersi la sua vita", ha detto.

Ivana Trump, che è la madre di Ivanka, Donald Jr. ed Eric, ha aggiunto che spera che i suoi figli si trasferiscano a New York per vivere "le loro vite normali" lì.

"Penso che si siano divertiti a stare con Donald, a condurre le elezioni e a vedere cosa sarebbe successo, ma ora è finita, grazie a Dio. Non sono proprio sicura di cosa faranno", ha osservato l'ex moglie di Trump.

È interessante notare che la descrizione di Ivana Trump del suo ex marito ha coinciso direttamente con il modo in cui lo stesso presidente ha descritto la sua indole durante un'intervista con Fox News, in cui ha detto che "non ama la sconfitta" e che "non gli piace perdere".