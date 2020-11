Lockdown è la parola dell'anno secondo il dizionario Collins

L'autorevole Dizionario britannico, il Collins English Dictionary in lingua inglese, ha definito la parola principale del 2020. Si tratta, come prevedibile, del lemma "lockdown", la modalità di isolamento introdotta in diversi paesi a causa della situazione causata dalla pandemia di coronavirus.

Gli esperti hanno scelto questa parola perché è un'esperienza che "ha unito miliardi di persone in tutto il mondo". I lessicografi hanno contato più di 250.000 utilizzi di questa parola nel 2020, rispetto ai 4.000 dello scorso anno.

"Lockdown" - le misure di contenimento restrittive che sono state adottate dalle autorità di tutto il mondo per ridurre la diffusione del COVID-19 - è stato dichiarato parola dell’anno 2020 per il Collins”, è annunciato in un messaggio sul sito web del dizionario.

Secondo la definizione del dizionario, "lockdown" è un sostantivo che significa "l'imposizione di severe restrizioni sui viaggi, le interazioni nella società e l'accesso ai luoghi pubblici".

L'elenco dei contendenti per il titolo di "Parola dell'anno" comprende altre parole e frasi legate alla pandemia: "coronavirus", “key worker" (un lavoratore impiegato in un’attività classificata come vitale per il funzionamento della società e irrinunciabile), “furlough” (congedo forzato non pagato), “distanziamento” e il verbo "autoisolarsi". Allo stesso tempo, l'elenco include anche parole di tipo diverso, ad esempio "tiktoker", un utente attivo del social network TikTok.

L'anno scorso, il dizionario aveva chiamato il termine “climate strike” (sciopero per il clima) il lemma simbolo del 2019, il fenomeno che era divenuto popolare in seguito alle azioni dell'eco-attivista Greta Thunberg.

Lockdown è un neologismo accettato oramai anche dai vocabolari italiani, la Treccani lo definisce “Isolamento, chiusura, blocco d’emergenza; usato anche come agg., separato e isolato dall’esterno al fine di essere protetto”.