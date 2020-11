I bambini sono i più colpiti dalla regressione dovuta al COVID-19 - UK educational watchdog

I bambini nel Regno Unito sono stati duramente colpiti dalla pandemia COVID-19 e stanno regredendo nelle competenze di base a causa della chiusura delle scuole e delle restrizioni ai movimenti, si afferma in un nuovo rapporto dell'authority per l'istruzione britannica (Ofsted) rilasciato oggi.

L’Ofsted (Office for Standards in Education), dipartimento non ministeriale che si occupa del controllo degli standard in educazione, servizi e abilità acquisite dai bambini nel Regno Unito, ha condotto più di 900 visite ad istituti scolastici e centri di assistenza sociale a settembre e ottobre. I risultati delle ispezioni hanno rivelato che alcuni bambini stanno subendo forti disagi per far fronte alla perdita dell'istruzione in classe a tempo pieno.

"Ci è stato riferito di bambini che stanno perdendo abilità di lettura e scrittura, altri che hanno già perso la forma fisica, alcuni addirittura mostrano segni di disagio mentale, compreso un aumento dei disturbi alimentari e autolesionismo", ha detto Amanda Spielman, capo ispettore per l’istruzione del Regno Unito, in un commento che ha accompagnato il rapporto.

In alcuni casi, gli ispettori Ofsted hanno scoperto che i bambini piccoli, i cui genitori avevano difficoltà a guadagnare tempo libero dal lavoro per seguirli a tempo pieno, avevano perso la capacità di svolgere i compiti più elementari come mangiare con coltello e forchetta.

Il dipartimento per il controllo degli standard ha affermato che i bambini con buone strutture di supporto intorno a loro hanno invece mostrato progressi nonostante le interruzioni causate dalla pandemia alle lezioni.

Quando la prima ondata della pandemia COVID-19 ha colpito la scorsa primavera, molte scuole nel Regno Unito sono passate all'apprendimento a distanza, sebbene ai figli dei lavoratori essenziali in prima linea fosse permesso di ricevere l'insegnamento in classe.

Lunedì, il Dipartimento della sanità e dell'assistenza sociale del Regno Unito ha registrato 21.350 nuovi casi di COVID-19, portando il totale dei casi del paese a oltre 1,2 milioni da inizio crisi.