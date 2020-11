Sempre più solo? Melania starebbe pensando al divorzio con Donald Trump

Melania Trump, l'attuale first lady americana, starebbe seriamente considerando l'ipotesi di chiedere il divorzio da Donald Trump. A riportare l'indiscrezione è il quotidiano britannico The Daily Mail.

"Melania sta contando i minuti perché lui (Donald Trum, ndr) perda l'incarico e possa chiedere il divorzio. Se Melania cercasse di arrecargli quest'umiliazione definitiva mentre è ancora in carica, lui cercherebbe un modo per punirla", sono state le parole riportate di Omarosa Manigault Newman, un ex assistente.

Secondo gli insider, i Trump starebbero attraversando già da tempo un periodo di crisi e i due alloggerebbero in due stanze separate alla Casa Bianca.

In precedenza, un'altra assistente della famiglia presidenziale, Stephane Wolkoff, aveva sostenuto che Melania avrebbe rinegoziato il contratto matrimoniale con Donald Trump per includere suo figlio Barron nella suddivisione dell'eredità del capo di stato americano.

Le speculazioni sulla famiglia Trump

Già nel 2018 il magazine Vanity Fair aveva fatto emergere altre ipotesi circa il fatto che la stessa Melania non fosse stata contenta della candidatura alla presidenza del Paese due anni prima in quanto non avrebbe voluto essere esposta ricoprendo l'ingombrante figura di first lady degli Stati Uniti.

Nel libro "Fuoco e Furia", pubblicato da Michael Wolff, veniva invece sostenuto che la coppia fosse in crisi da anni. Tali voci sono stati più volte messe a tacere dalla stessa Melania Trump, che le ha definite speculazioni senza fondamento.