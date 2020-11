Russia, sparatoria nell'aerodromo Baltimor di Voronezh: soldato di leva fa 3 vittime

E' di almeno tre soldati morti il bilancio delle vittime di una sparatoria avvenuta questa mattina alle ore 05:45 (le 03:45 in Italia) nell'aerodromo militare Baltimor, nei pressi di Voronezh, in Russia. Lo riferisce l'ufficio stampa del Distretto militare occidentale russo.

Stando ai primi rapporti preliminari, un soldato di leva avrebbe prima aggredito i propri commilitoni con un accetta per sottrarre l'arma d'ordinanza ad uno degli officiali, con la quale avrebbe poi aperto il fuoco.

Al momento il sospetto si è dato alla fuga ed è ricercato. Il rappresentante del Comando regionale della Rosgvardia ha riferito ai media che in questi momenti è in fase di esecuzione un piano per l'intercettazione dell'attentatore.

Non sono ancora chiari i motivi che potrebbero aver condotto la recluta a compiere il folle gesto.