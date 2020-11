Esercitazioni speciali della polizia svedese per contrastare “la più grande minaccia per l’Europa”

A seguito degli attacchi terroristici in Francia e Austria, la polizia svedese ha deciso di lanciare un "evento nazionale speciale" per poter agire rapidamente contro un eventuale attacco, mentre il Ministro degli Interni ha parlato degli islamisti come della “più grande minaccia per l’Europa”.

A seguito dell’ondata di attacchi terroristici in Europa, il ministro dell'Interno svedese Mikael Damberg si è scagliato contro gli islamisti violenti, dicendo che devono essere combattute tutte le forze che sfidano la democrazia e l'uguaglianza o limitano la libertà di espressione o "il nostro modo di vivere".

Damberg ha sottolineato che nell'Europa odierna le forze islamiste che ricorrono alla violenza sono una delle maggiori minacce. Pertanto, lo Stato svedese non può essere neutrale quando le persone tentano di attaccare il cuore stesso della democrazia, ha spiegato.

I commenti di Damberg arrivano mentre la polizia svedese ha deciso di lanciare un "evento nazionale speciale" per poter agire rapidamente contro un possibile attacco terroristico. La decisione di aumentare la preparazione è stata presa in seguito agli attacchi terroristici in Francia e Austria.

"È importante che la Svezia aumenti la preparazione per essere in grado di gestire eventi speciali. C'è il rischio che altri siano ispirati da questi atti, motivo per cui le autorità sono giunte alla conclusione di adottare misure precauzionali per garantirci la possibilità di agire molto rapidamente", ha detto Damberg all'emittente nazionale SVT.

Il ministro degli Interni ha anche sottolineato che saranno esaminati gli ambienti in cui le persone si radicalizzano.

"La nostra costituzione svedese non è neutra, è democratica. Dobbiamo difendere la libertà di espressione e l'uguaglianza di cui godiamo nel nostro Paese - queste forze devono essere contrastate e combattute. Ecco perché credo che non dovremmo guardare solo alla minaccia terroristica concreta in sé, ma anche agli ambienti in cui avviene la radicalizzazione", ha sostenuto Damberg.

Il ministro degli Interni ha rifiutato di speculare sulle voci di un temuto attacco terroristico. In risposta, ha piuttosto confermato che il livello di minaccia terroristica in Svezia rimane invariato. “Se le autorità avessero ritenuto imminente una grave minaccia terroristica, l'avrebbero sicuramente dichiarata”, ha detto. Allo stesso tempo, ha sottolineato che è necessaria una maggiore presenza della polizia e il suddetto "evento nazionale speciale".

"Non capita spesso di avere tre-quattro attacchi consecutivi in ​​breve tempo, quindi c'è una maggiore vigilanza e una maggiore preparazione. La polizia svedese e la polizia di sicurezza hanno anche una preparazione antiterrorismo molto più forte oggi di soli 5-6 anni fa", ha aggiunto Damberg.

La scorsa settimana, una sparatoria a Vienna ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di oltre 20. L'aggressore è stato liquidato dalla polizia. Daesh* in seguito ha rivendicato la responsabilità della carneficina.

All'inizio di ottobre anche la Francia ha assistito a diversi attacchi islamici, tra cui la decapitazione dell'insegnante Samuel Paty per i cartoni animati del Profeta Muhammad che aveva usato per illustrare il concetto di libertà di parola, seguita dagli accoltellamenti della chiesa di Notre-Dame a Nizza.

* Daesh (ISIS / ISIL / "Stato islamico") organizzazione terroristica bandita in Russia