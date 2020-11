"Ce l'abbiamo fatta, Joe!", la gioia di Kamala Harris al telefono con Biden - Video

Sta facendo il giro del web il video della telefonata intercorsa tra Kamala Harris e Joe Biden, destinati ad essere rispettivamente prossimi vicepresidente e presidente degli Stati Uniti.

La breve conversazione è stata documentata dalla stessa Harris, che ha pubblicato su Twitter la sequenza filmata, dalla quale traspare tutta la gioia e la soddisfazione per il risultato raggiunto

"Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, Joe. Sarai il prossimo presidente degli Stati Uniti", sono state le parole rivolte dalla Harris al presidente eletto.

​Le elezioni negli USA

Nella serata di ieri è stata annunciata dai media americani la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali americane. La proiezione definitiva è arrivata dallo stato della Pennsylvania, che ha permesso al candidato democratico di superare la quota legale prevista dall'ordinamento americano di 270 grandi elettori.

Intanto continua lo spoglio in Georgia, dove Joe Biden ha recentemente preso il comando su Trump dopo giorni di ritardo e guida con circa 11mila voti di scarto, così come si continuano a contare le schede anche in North Carolina, dove il presidente uscente è però sostanzialmente certo della vittoria.

Virtualmente ssegnati invece l'Arizona e il Nevada, dove si stanno contando gli ultimi voti e Biden è avanti rispettivamente di 19mila e 28mila consensi su Trump. In questo modo, attualmente Biden si attesta a quota 290 grandi elettori contro i 214 acquisiti da Trump.