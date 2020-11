Elezioni USA, Biden consolida il proprio vantaggio in Georgia

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha visto accrescersi il proprio vantaggio nello stato chiave della Georgia. Lo riferisce la CNN.

Secondo gli ultimi dati riportati dall'emittente americana, Biden ha raggiunto il 49,4$ dei consensi, contro il 49,3% del suo avversario Donald Trump. Lo scarto in questo momento è di 7.248 voti.

La Georgia con i suoi 16 grandi elettori in palio è uno dei quattro stati decisivi per la determinazione del risultato delle elezioni presidenziali del 3 novembre.

Dopo essere stato avanti per giorni, Donald Trump si è visto superare nelle scorse ore da Biden e ha già intentato una causa per il mancato rispetto della legge sul calcolo dei voti. Lo staff del tycoon si è detto certo che in caso di riconteggio delle schede la vittoria di Trump in Georgia sarebbe certa.

Nella notte italiana Joe Biden ha pronunciato di fronte alla nazione un discorso in cui si è detto certo della vittoria negli stati chiave ma ha invitato al contempo i propri sostenitori alla calma e al rispetto del processo democratico di conta degli ultimi voti.

​Le elezioni negli USA

Le elezioni presidenziali si sono svolte negli Stati Uniti martedì 3 novembre. I risultati delle votazioni di diversi Stati quali Pennsylvania, Georgia, Nevada e North Carolina non sono ancora noti.

Secondo i calcoli dei principali canali televisivi americani, il candidato democratico Joe Biden è in testa, per la vittoria finale ha bisogno di ottenere almeno 6 grandi elettori.

In questo senso, potrebbe risultare decisivo lo stato del Nevada, che da solo basterebbe a consegnare le chiavi della casa Bianca all'ex vice di Barack Obama, anche se il vantaggio in altri stati quali Georgia e Pennsylvania lascia più strade al candidato democratico per raggiungere la vittoria.