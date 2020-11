Covid19, boom di contagi negli Usa: oltre 120 mila casi per il secondo giorno consecutivo

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati accertati oltre 125 mila nuovi positivi. Un nuovo record di contagi dopo il picco toccato questo venerdì di circa 120 mila casi. Secondo i dati riferiti dalla Cnn, sono 125.596 i nuovi positivi e 1.137 decessi nelle ultime 24 ore. Da ormai tre giorni i contagi quotidiani superano la soglia di 100 mila casi. Una cifra record senza precedenti nel mondo, dall'inizio della pandemia.

Secondo i dati riportati dal Tracking Project, a cui fa riferimento Cnn, sono più di 54.000 gli statunitensi ricoverati in ospedale con Covid-19, tra cui circa 11.000 in terapia intensiva.

Il bilancio della pandemia di Covid19 negli Usa è di 9.732.932 casi totali di positività e almeno 236.064 decessi.

Il coronavirus nel mondo

Il virus SarsCoV2 ha colpito 49.323.498 persone in tutti i paesi del mondo e provocato 1.242.873 decessi accertati dall'inizio della pandemia. I contagi sono globalmente in crescita e nelle ultime 24 ore hanno toccato il record storico di 642.724 casi in 24 ore, secondo quanto riferisce l'osservatorio della John Hopkins University.

Mentre gli Usa sono il primo Paese al mondo per contagi e decessi, seguiti da India e Brasile, la pandemia è tornata ad infuriare in Europa con una seconda ondata che ha costretto diversi Paesi, inclusa l'Italia, a drastiche misure di contenimento e blocco. In Europa sono già oltre 330 mila le vittime dovute all'epidemia di Covid19.