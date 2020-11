Biden supera Trump in Pennsylvania ed è sempre più vicino alla vittoria

In caso di conferma, Biden si aggiudicherebbe 20 grandi elettori ottenendo la vittoria definitiva su Trump, che vedrebbe infrangere ogni speranza di un secondo mandato.

La sfida tra Donald Trump e Joe Biden corre sul filo del rasoio e la Pennsylvania potrà essere decisiva per la corsa alla Casa Bianca. Il candidato democratico ha superato il presidente Trump nello spoglio in corso, secondo quanto riferisce Cnn, con un vantaggio di 49,4% a 49,3%, una differenza minima ma che potrebbe bastare per proclamare Biden nuovo presidente degli USA.

Con il 98% dei seggi scrutinati, lo sfidante Biden supera di 5.587 voti Donald Trump. In caso di vittoria in Pennsylvania, Biden otterrebbe 20 grandi elettori superando nettamente la soglia dei 270 necessari a vincere la corsa alla Casa Bianca

Il conteggio dei voti continua da giorni, lasciando gli elettori praticamente senza fiato, poiché Donald Trump e Joe Biden stanno mantenendo un testa a testa in tutti gli Stati chiave, con sorprendenti ribaltamenti dei risultati, rendendo sempre meno prevedibile il verdetto finale delle elezioni.

Lo spoglio riserva sorprese anche nello stato della Georgia, che si è improvvisamente "dipinta di blu" dopo che Biden ha superato Trump per poco più di mille voti, secondo quanto riferisce AP.