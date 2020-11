Elezioni USA, lo strano sermone di un pastore della Florida per la vittoria di Trump - Video

Il sermone per la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane tenuto da Paula White, ex pastore del New Destiny Christian Center di Apopka, in Florida, è diventato virale sul web, raccogliendo milioni di visualizzazioni.

Nel video, tratto dalla diretta Facebook condotta nella notte delle elezioni, è possibile vedere come la donna sembri eseguire quasi un rituale propiziatorio, agitando le mani in maniera espressiva e arrivando addirittura a parlare in delle lingue sconosciute invocando l'intervento degli angeli dall'Africa e dal Sudamerica.

"Colpisci, colpisci, colpisci ... e colpisci. Fino alla vittoria per ogni nemico schierato contro di Te fai in modo che noi percuotiamo la terra perché Tu ci darai la vittoria, Dio. Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria. Sento il suono di grida e canti, sento il suono della vittoria. Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria", è il testo del sermone letto dalla White.

Dal 2002, giorno del primo incontro con Donald Trump, Paula White è diventata una figura spirituale molto rilevante per l'attuale presidente degli Stati Uniti, tanto da essere definita da alcuni media d'oltreoceano la "consigliera spirituale" del tycoon.