Philadelphia, rischio attacco terroristico al Convention Center: un arresto

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha annunciato di aver aperto un fascicolo d'inchiesta su un tentativo di attacco terroristico contro il Convention Center di Philadelphia, dove in queste ore si sta svolgendo la conta delle schede per le elezioni americane.

Stando a quanto riportato dal quotidiano The Hill, la polizia avrebbe ricevuto una soffiata circa un gruppo di persone armate che si stava dirigendo a bordo di un Hummer partito dal vicino stato della Virginia per raggiungere l'imponente centro congressi.

Gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo e hanno fatto scattare le manette per almeno una persona, sequestrando almeno un'arma da fuoco.

Proprio di fronte al Convention Center di Philadelphia nella giornata di ieri si è tenuta un'iniziativa che ha visto protagonisti numerosi cittadini che, in maniera del tutto pacifica, hanno chiesto il rispetto della democrazia e il conteggio di tutte le schede.

Le elezioni presidenziali americane

Le elezioni presidenziali si sono svolte negli Stati Uniti martedì 3 novembre. I risultati delle votazioni di diversi Stati quali Pennsylvania, Georgia, Nevada e North Carolina non sono ancora noti.

Secondo i calcoli dei principali canali televisivi americani, il candidato democratico Joe Biden è in testa, per la vittoria finale ha bisogno di ottenere almeno 6 grandi elettori. In questo senso, potrebbe risultare decisivo lo stato del Nevada, che da solo basterebbe a consegnare le chiavi della casa Bianca all'ex vice di Barack Obama.