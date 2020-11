Uomo ucciso da un maiale in Messico

I fatti si sono svolti sabato 24 ottobre, quando i parenti di Hugo, questo il nome del defunto, sono entrati nella casa e lo hanno visto disteso in una pozza di sangue mentre il maiale ne masticava un braccio.

Secondo quanto riportato da 'The Yucatan Times', i suoi parenti, pensando che fosse ancora vivo, hanno fatto tutto il possibile per portarlo via dal suino, che non ha comunque smesso di divorarne braccio e spalla.

I paramedici della Croce Rossa sono giunti ​​sul luogo troppo tardi perché l'uomo aveva perso troppo sangue ed era morto da tempo.

Si è scoperto che il maiale apparteneva alla vittima, che lo stava ingrassando per mangiarlo in seguito.

È stato riferito dai suoi parenti che prima l'uomo aveva bevuto grandi quantità di alcol.