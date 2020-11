Il nuovo simulatore Football for Friendship World sarà lanciato per la Giornata Mondiale del calcio

Il programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia" di PAO "Gazprom", presente in 211 Paesi e regioni del mondo, ha annunciato oggi la data di lancio del gioco Football for Friendship World.

Il lancio in tutto il mondo è previsto per il 10 dicembre 2020, Giornata mondiale del calcio. Il nuovo multigiocatore per la simulazione del calcio si basa sui valori fondamentali del programma come l'amicizia, la pace e la parità.

Tra i primi utenti registrati, saranno sorteggiati 100 kit unici di accessori e divise da calcio del programma "Calcio per l'Amicizia" e della Federcalcio calcistica russa. I kit per i vincitori verranno consegnati in tutto il mondo.

Per la prima volta, gli utenti di Paesi diversi avranno l'opportunità di partecipare a partite secondo le regole del "Calcio per amicizia", unendosi in squadre internazionali. I giocatori potranno partecipare a partite in tempo reale con giocatori di tutto il mondo, creare squadre e gestire le proprie carriere, diventare tifose e sostenere dalle tribune le squadre degli amici. Football for Friendship World sarà promosso con lo slogan "Uniamo il mondo unendo gli amici!".

© Foto : Ufficio Stampa Football for Friendship World Football for Friendship World

Due settimane dopo il lancio ufficiale sulla piattaforma Football for Friendship World si svolgerà il Campionato mondiale online di "Calcio per l'amicizia", in cui giovani atleti di 10 - 14 anni provenienti da oltre 100 paesi, riuniti in 32 squadre dell'amicizia, giocheranno 55 partite. La finale del Campionato sarà trasmessa in diretta. La leggenda del calcio internazionale Roberto Carlos è ambasciatore globale "Calcio per l'amicizia" Per partecipare e prendere parte al primo Campionato mondiale online di "Calcio per l'amicizia" è necessario inviare una richiesta qui. I vincitori del campionato riceveranno i biglietti per la finale di UEFA Champions League 2021 di Istanbul.

Operatore globale del programma "Calcio per l'amicizia" di PAO "Gazprom" è l'agenzia di comunicazione AGT, mentre sviluppatore del gioco Football for Friendship World è il team internazionale di DataArt. Per i primi utenti il gioco sarà disponibile gratuitamente.

Informazioni sul programma

Il programma sociale internazionale per bambini "Il calcio per l'amicizia" è organizzato da PAO "Gazprom" dal 2013. Nelle ultime sette edizioni il programma ha riunito più di 6 mila partecipanti e ha avuto oltre 5 milioni di sostenitori.

I partecipanti al programma, Giovani calciatori e Giovani giornalisti, sono ragazzi e ragazze di 12 anni, compresi quelli con disabilità. Come rappresentanti di diversi Paesi e culture, i Giovani calciatori si uniscono in formazioni miste e con il proprio esempio mostrano che nazionalità, sesso e possibilità fisiche non impediscono di giocare nella stessa squadra. I Giovani giornalisti illuminano gli eventi del programma nel centro stampa internazionale per bambini. Tutti i partecipanti ricevono lo status di Giovani ambasciatori e al loro ritorno a casa continuano a condividere l'esperienza acquisita con il "Calcio per l'amicizia" e promuovono i valori universali: l'amicizia, l'uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la dedizione, la vittoria, la tradizione e l'onore.

Il "Сalcio per l'amicizia" è sostenuto da UEFA, FIFA, federazioni calcistiche e importanti club di calcio da tutto il mondo, fondazioni internazionali di beneficenza per bambini, atleti famosi ed esponenti del mondo dell'arte. Il progetto ha vinto numerosi premi internazionali e nazionali nei settori della responsabilità sociale, dello sport e della comunicazione, ivi incluso il record mondiale per la sessione di allenamento più multinazionale della storia del calcio.

Nel 2020 il "Calcio per l'amicizia" si svolgerà in formato online. La piattaforma digitale unirà più di 10 mila i giocatori di tutte le età e diventerò la base per eventi agonistici internazionali per bambini, ma anche spazio di gioco, dove chiunque sarà in grado di allenarsi, unirsi a formazioni internazionali miste e giocare al gioco preferito nel formato "Il calcio per l'amicizia" senza uscire di casa.

