Elon Musk vuole uno Stato su Marte indipendente dalla Terra

La compagnia aerospaziale di Elon Musk, SpaceX, potrebbe tentare d'imporre il proprio "regime legale" su Marte e formare un insediamento autonomo e autosufficiente in cui le leggi della Terra non sarebbero applicabili.

SpaceX ha espresso la sua intenzione di conquistare il pianeta rosso in almeno due occasioni di recente. Prima nell'intervista del consulente legale della compagnia, David Anderman, con il portale Law360 e poi nei termini di servizio di Starlink, il nuovo progetto Internet satellitare di SpaceX.

Musk condivide da molti anni il suo sogno di popolare Marte con più di un milione di persone. A tal fine, SpaceX ha persino ampliato la sua struttura nel sud del Texas per sviluppare e testare Starship, un sistema di lancio in acciaio quasi 120 metri che è completamente riutilizzabile.

"Inizieremo con 100, poi un paio di centinaia, poi 100.000, poi un milione fino a quando non avremo una colonia veramente sostenibile", ha detto Anderman a Law360, aggiungendo che sta aiutando a scrivere "una costituzione per Marte".

"Questo accadrà nella mia vita. Più velocemente di quanto pensiate", ha assicurato Anderman.

"Penso che SpaceX agirà per imporre il nostro regime legale. Penso che sarà interessante vedere come funziona con i governi della Terra che non esercitano il controllo", ha spiegato.

Circa due settimane dopo l'intervista, diversi utenti di Reddit hanno pubblicato i termini di servizio di Starlink. A prima vista il testo sembrava comune a qualsiasi accordo ISP, a eccezione di una sezione sulle leggi che regoleranno l'uso di Starlink.

"Per i servizi forniti su Marte, o in transito su Marte tramite Starship o altri veicoli spaziali di colonizzazione, le parti riconoscono Marte come un pianeta libero e che nessun governo terrestre ha autorità o sovranità sulle attività marziane. Di conseguenza, le controversie saranno risolte attraverso principi guida, stabiliti in buona fede, al momento della risoluzione marziana", afferma il documento.

Servirebbero cambiamenti nel diritto internazionale

Tuttavia, affinché la Terra riconosca la sovranità di qualsiasi possibile Stato marziano, SpaceX dovrà condurre una diplomazia sorprendente e apportare cambiamenti nel diritto internazionale, osserva Frans von der Dunk, uno dei principali esperti di diritto spaziale presso la Law School of Nebraska (USA).

Pertanto, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, composto da 110 nazioni partecipanti, comprese nazioni che viaggiano nello spazio come Cina, India, Russia e Stati Uniti, impone alle persone che lasciano la Terra di portare con sé la propria identità nazionale.

"Se SpaceX avrà successo nella costruzione di insediamenti, Musk e le persone che vivono lì, certamente se sono americani, continueranno a essere sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Non perché è territorio statunitense, ma perché sono cittadini statunitensi" ha spiegato von der Dunk a Business Insider.

Inoltre, l'articolo 6 e l'articolo 7 del trattato chiariscono che un paese sopporta l'onere legale delle sue attività spaziali indipendentemente da chi le lancia o le esegue. Pertanto, poiché SpaceX è una società statunitense che opera con licenze statunitensi, gli Stati Uniti dovrebbero assumersi la responsabilità delle proprie azioni su Marte.

Von der Dunk spiega anche che il diritto internazionale stabilisce tre criteri oggettivi che potrebbero consentire il riconoscimento di un nuovo stato: territorio stabilito, una popolazione permanente e un governo funzionale.

Qualsiasi possibile insediamento su Marte, nel frattempo, potrebbe presumibilmente soddisfare solo gli ultimi due requisiti. Nel frattempo, il primo requisito è protetto dall'articolo 2 del Trattato sullo spazio esterno che evita l'idea di possedere territori oltre la Terra, principalmente per impedire alle nazioni di rivendicare la terra sui corpi celesti semplicemente facendo atterrare le loro sonde lì.

I piani di SpaceX devono essere presi sul serio?

Von der Dunk, a sua volta, ammette che esiste la possibilità di modificare o eliminare l'articolo 2, anche se sarà "un compito molto difficile e di certo non accadrà presto".

Per questo motivo, e per il fatto che SpaceX è una società, Von der Dunk avverte che è importante prendere sul serio i piani dell'azienda di Elon Musk e lavorare per sviluppare una regolamentazione ragionevole, anche se sembra irrealistica.

"SpaceX è una società privata e vuole fare soldi. È importante tenerlo d'occhio e generare discussioni internazionali e assicurarsi che le cose vadano nella giusta direzione, e fare in modo che non si ottenga un accordo su Marte che si riveli totalmente imprudente rispetto per quello che noi, sulla Terra, consideriamo l'interesse generale dell'umanità", ha concluso lo specialista.