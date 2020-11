Lockdown in UK: Banca d'Inghilterra in soccorso con aumento acquisti titoli di stato

L'Inghilterra da oggi entra in un rigoroso blocco di quattro settimane, nel tentativo di affrontare l'attuale aumento di casi e decessi di COVID-19. Allo stesso tempo, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato in precedenza che il blocco si sarebbe concluso automaticamente il 2 dicembre.

La Banca d'Inghilterra (BoE) ha aumentato il suo stimolo finanziario di 150 miliardi di sterline nel tentativo di rilanciare l'economia nazionale sullo sfondo del nuovo lockdown di quattro settimane.

Anche il Comitato di politica monetaria ha mantenuto invariato il suo tasso d'interesse principale al minimo storico dello 0,1%.

Lo stimolo mira a prevenire l'aumento dei tassi di prestito nell'economia per aumentare i prestiti e garantire che il denaro continui a fluire attraverso il sistema finanziario.

Un sondaggio mensile del settore dei servizi dominante del Regno Unito pubblicato mercoledì dall'IHS Markit / Cips ha mostrato che la ripresa post-lockdown del Regno Unito per tutta l'estate si è arrestata il mese scorso, portando a un aumento delle richieste della Banca d'Inghilterra di aumentare gli stimoli.

Lo stesso giorno, i legislatori della Camera dei Comuni del Regno Unito hanno votato a stragrande maggioranza per approvare il piano del governo d'introdurre un blocco nazionale di quattro settimane in Inghilterra al fine di frenare la pandemia del coronavirus.

In base alle nuove misure, attività e servizi non essenziali, come ristoranti e bar, saranno costretti a chiudere. I cittadini sono stati anche esortati a limitare i loro spostamenti e non viaggiare a meno che non sia essenziale.

Gli ultimi rapporti dell'Office for National Statistics hanno mostrato che l'economia del Regno Unito ha mostrato segni di ripresa ad agosto quando è cresciuta del 2,1%, ma ancora, al di sotto dei livelli che aveva prima che la pandemia COVID-19 colpisse a febbraio, mentre l'inflazione è salita a 0,5% a settembre, contro lo 0,2% del mese precedente, influenzato dai costi di trasporto e dalla fine del piano di incentivi del governo per il settore della ristorazione.