Beyoncé ha degli alveari in casa e questo è il motivo

La cantante americana Beyoncé ha confessato che nel tempo libero si dedica all'apicoltura, curando i suoi due alveari in cui vivono 80 mila api.

"È successo per caso, ma fatto sta che ho due arnie. Quelle vere. Le tengo in casa da un po'", ha risposto Beyoncé a una domanda del direttore della rivista 'Vogue'.

La cantante ha anche affermato che le api le danno centinaia di lattine di miele durante tutto l'anno.

"Ho iniziato con l'apicoltura perché le mie figlie, Blue e Rumi, hanno terribili allergie e il miele ha innumerevoli proprietà curative", ha aggiunto Beyoncé.

Un hobby tra l'altro molto utile e opportuno, tenendo conto della situazione instabile della popolazione di questi insetti nel mondo e della pandemia di coronavirus. Gli scienziati infatti affermano che una sostanza ottenuta dalle api, il propoli, può essere utilizzata come aiuto per la prevenzione e il trattamento di malattie virali come COVID-19.