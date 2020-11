Russia pronta a collaborare col Consiglio d'Europa sul vaccino anti-Covid "Sputnik V"

"La Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus, "Sputnik V". Stiamo lavorando su altri due vaccini. Siamo pronti a collaborare alla vaccinazione sulla piattaforma del Consiglio d'Europa", ha detto Lavrov in un intervento durante un incontro in videoconferenza del Consiglio d'Europa.

Il primo vaccino contro COVID-19 al mondo

La Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, lo Sputnik V, sviluppato dal Centro Gamaleya l'11 agosto. Il vaccino è stato registrato dopo che due fasi di test di successo hanno dimostrato che era in grado di garantire l'immunità contro il virus in tutti i volontari coinvolti nei test. Attualmente, la Russia sta conducendo studi clinici post-registrazione del farmaco, coinvolgendo oltre 42mila persone in Russia e in tutto il mondo.

Il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, aveva precedentemente rivelato che il fondo ha già ricevuto richieste da 27 Paesi per Sputnik V.