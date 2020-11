Salvate oltre 100 balene al largo delle coste dello Sri Lanka - Foto e Video

Decine di residenti si sono uniti all'operazione di salvataggio inizialmente eseguita solo dalle forze armate locali. Nonostante il coprifuoco in vigore nel Paese durante le ore notturne a causa del coronavirus, le persone si sono riunite in gruppi e hanno condotto le balene nell'oceano mettendole così in acqua. Alcuni soccorritori hanno utilizzato tavole e altro materiale galleggiante per allontanare le balene dalla riva.

"Il salvataggio di questi abitanti dell'oceano è continuato senza sosta per tutta la scorsa notte", ha riferito ai giornalisti il ​​portavoce delle forze navali dello Sri Lanka, il capitano Indica de Silva.

Grazie a questa operazione sono state salvate tra le 100 e le 120 balene, tre dei cetacei sono purtroppo morti.

Ogni anno sulle diverse coste del mondo più di 2.000 balene e altri cetacei si spiaggiano. Le balene arenate alla fine muoiono a causa della disidratazione e della distruzione del corpo sotto il loro stesso peso.

Nel settembre 2020, diverse centinaia di balene sono morte bloccate al largo delle coste dell'Australia, un record mondiale in termini di esemplari morti di questi animali marini.

Le cause di questo comportamento inspiegabile delle balene è un grande mistero per la scienza. Gli esperti hanno diverse teorie che provano a spiegare questo fenomeno. Alcuni credono che l'inquinamento proveniente dall'oceano faccia arenare le balene e provochi traumi agli organi dell'orecchio. Secondo altre ipotesi, invece, lo fanno a causa del panico provocato da altri predatori, come le orche, o per debolezza fisica dovuta all'età avanzata, o a causa di uno scarso riconoscimento della costa. Per quanto riguarda le balene dentate, è stata proposta la teoria della forte coesione sociale. Se una balena è costretta a arenarsi sulla riva, altre seguono e fanno lo stesso.