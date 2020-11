“Niente perdono”: I conservatori svedesi vogliono chiudere le moschee che sostengono il terrorismo

In seguito all'attacco terroristico islamista nella capitale austriaca di Vienna, il leader democratico svedese Jimmie Åkesson ha chiesto misure dure contro gli islamisti che esprimono opinioni estreme in Svezia.

In un video che ha pubblicato sui social media, Åkesson ha lamentato il recente atto terroristico e ha chiesto un'azione energica contro l'islamismo. Åkesson ha sottolineato che il suo partito già una decina di anni fa aveva avvertito che l'islamismo era la più grande minaccia per la società.

“Purtroppo la realtà mostra che avevamo ragione. Un altro attacco terroristico islamista in Europa. Altre persone ancora hanno visto le loro vite in frantumi. Ancora più persone innocenti hanno perso la vita", ha detto Åkesson.

För 10 år sen sa vi att islamismen är det största utländska hotet mot vår demokrati. pic.twitter.com/PzTbuo0bl8 — Jimmie Åkesson (@jimmieakesson) November 3, 2020

​Il leader democratico svedese di lungo corso (in Svezia il partito democratico è conservatore e classificabile ‘di destra’), ha sostenuto che non si tratta di "pochi pazzi", ma di estremisti ben organizzati.

“È una guerra a bassa intensità contro la nostra democrazia, contro la nostra libertà di espressione. Una guerra contro tutto ciò che siamo e contro tutto ciò che rappresentiamo nella nostra parte del mondo”, ha sottolineato Åkesson. “Non è il momento del dolore e del perdono. È tempo di essere determinati. Dobbiamo reagire. Se gli islamisti non possono accettare la nostra democrazia, allora la nostra democrazia non deve accettare nemmeno gli islamisti. A questo punto, non possiamo tornare indietro di un solo centimetro".

Åkesson ha rivolto aspre critiche a coloro che cercano di avvicinarsi all'islamismo in modo comprensivo o di evitare conflitti.

"Non è altro che pura complicità", ha detto.

Per contrastare questo sviluppo avverso, Åkesson ha chiesto un giro di vite contro le organizzazioni e gli individui che sostengono il terrorismo, rinnovando la richiesta dei Democratici svedesi di ritirare la cittadinanza.

“Gli individui, o le organizzazioni, come scuole o moschee, che offrono sostegno a questi islamisti, dovrebbero vedere limitati i loro sussidi statali, dovrebbero essere chiuse immediatamente. Coloro che ci attaccano e ci minacciano devono essere rinchiusi. E dovrebbero essere rimandati da dove sono venuti. Se non vogliono far parte della nostra democrazia svedese e della nostra società civile, non dovrebbero nemmeno avere un passaporto svedese. Penso che sia ovvio”, ha concluso Åkesson.

La sparatoria di lunedì a Vienna ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di oltre 20. L'aggressore è stato ucciso dalla polizia durante l’intervento. Daesh* in seguito ha rivendicato la responsabilità del bagno di sangue.

L'aggressore è stato successivamente identificato come Kujtim Fejzulai, di origine della Macedonia del Nord. Nel 2019 era stato condannato a 22 mesi di prigione per aver tentato di recarsi in Siria per unirsi al Daesh, ma gli è stato concesso il rilascio anticipato ai sensi del diritto minorile.

All'inizio di ottobre, la Francia ha assistito a diversi attacchi islamici, tra cui la decapitazione dell'insegnante Samuel Paty per i cartoni animati del Profeta Muhammad che aveva usato per illustrare il concetto di libertà di parola, seguita poi dagli accoltellamenti a Nizza.

Guidati da Jimmie Åkesson dal 2005, i democratici svedesi, conservatori e nazionalisti, sono il più grande partito di opposizione del Paese, attualmente ai sondaggi come il più grande in assoluto. I Democratici svedesi rifiutano il multiculturalismo, sostengono politiche di immigrazione più severe e sono contrari a cedere ulteriore sovranità all'UE.

* Daesh (ISIS / ISIL / "Stato islamico") organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri paesi