Elezioni USA: Meghan Markle primo membro della famiglia reale a votare in un'elezione nazionale

Martedì 3 novembre una fonte vicina a Meghan Markle ha confermato a 'The Independent' che voterà alle elezioni americane.

"Posso confermare che sì, la Duchessa voterà a queste elezioni", ha detto.

La fonte non ha fornito dettagli riguardo le modalità di voto, se in presenza oppure via posta.

Il Principe Harry invece ha già confermato che non voterà. Questo non solo perché, in quanto cittadino britannico, non ha diritto di voto in America, ma anche per rispettare una tradizione secolare che impone ai membri della famiglia reale di non partecipare alle elezioni.

"Mentre ci avviciniamo a novembre, è fondamentale rifiutare l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online", aveva comunque commentato in precedenza.

Alla luce dell'impossibilità di voto del marito, la Markle ne aveva già sottolineato l'importanza.

"Guardo mio marito, per esempio: non ha mai potuto votare e penso che la cosa interessante da dire in proposito è che il diritto di voto non è un privilegio ma un diritto", ha detto a 'The 19th' ad agosto.

Meghan ha espresso il suo sostegno al candidato vicepresidente democratico Kamala Harris, che sarebbe la prima afroamericana di tutti i tempi a ricoprire tale ruolo se fosse eletto Biden.

"Sono così entusiasta per quel tipo di rappresentanza. Essendo birazziale, crescendo ho sempre avuto bisogno di vedere qualcuno che mi somigliasse in qualche modo. Come molti di noi credono, puoi essere solo ciò che vedi. In assenza di ciò, come puoi aspirare a qualcosa di più grande di ciò che vedi nel tuo mondo?", ha detto in una conversazione con Gloria Steinham a settembre.